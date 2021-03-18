Незаменимый продукт является отличным чистящим средством

Соль – не только универсальный помощник для каждой домохозяйки в приготовлении еды, но и прекрасное чистящее средство, которое способно справиться практически с любой грязью. Эксперты рассказали, как можно навести порядок, используя самый базовый продукт под рукой.

От известкового налета

Немногие знают о проверенном способе, который не зря считается старшим поколением прекрасным методом для удаления известкового налета на раковине из нержавеющей стали, или же пятен, которые всегда бросаются в глаз при рассмотрении столовых приборов на кухне. Стоит просто размешать соль вместе с лимонным соком. Полученной консистенцией следует отполировать поверхность. Результат не заставит себя ждать.

От брызгов масла

Соль не менее эффективно решает проблему загрязнения плиты во время готовки. Каждый раз необходимо отмывать ее из-за брызгов масла на сковороде. Перед тем, как включить плиту, необходимо насыпать немного соли на нее перед зажаркой.

Против запахов

Немногие знают, что соль – отличный поглотитель запахов. Ее можно насыпать в тряпичный мешок, который затем нужно засунуть на несколько часов в обувь. Если вы страдаете от этой деликатной проблемы, то таким способом непременно стоит воспользоваться.

Не менее эффективно соль решает проблему при избавлении от запаха лука или чеснока. Просто протрите ей руки, а затем помойте их водой.

Ароматизатор

Соль способна не только устранять запах, но и распространять его. Универсальный домашний помощник можно задействовать в качестве домашнего ароматизатора: присыпьте соли на несколько капель эфирного масла на тарелки. Такой освежитель подойдет для каждой квартиры, пишет "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как продлить срок службы антипригарной сковородки.