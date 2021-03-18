Президент появился на концерте, посвященному присоединению Крыма

В Москве состоялся праздничный концерт, посвященный седьмой годовщине присоединения Крыма к России. Мероприятие лично посетил Владимир Путин. Он вышел на сцену с торжественной речью в честь праздника.

Глава страны поздравил народ с торжественной датой и заявил, что этот день имеет огромное значение для всей России. Воссоединение с Крымом восстановило историческую справедливость, отметил он.

Во время выступления глава страны был весьма эмоционален. Он заявил, что, хоть и знает ответ, не может не задать интересующий его вопрос, любят ли собравшаяся публика Россию. В ответ толпа проскандировала громкое "да".

Также Владимир Путин подчеркнул, что страна готова жить в новых геополитических условиях. Но соглашаться с тем, чтобы ее щедрые подарки использовались для нанесения ей ущерба отказывается. Он выразил надежду, что это послание будет услышано. Вероятней всего, этот сигнал глава страны адресовал Западу.

Президент высказался и о "соседях" России.

"Мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно", – приводит его слова РИА "Новости".