Путин со сцены в "Лужниках" обратился к россиянам и послал сигнал Западу - видео

Путин со сцены в "Лужниках" обратился к россиянам и послал сигнал Западу - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент появился на концерте, посвященному присоединению Крыма

В Москве состоялся праздничный концерт, посвященный седьмой годовщине присоединения Крыма к России. Мероприятие лично посетил Владимир Путин. Он вышел на сцену с торжественной речью в честь праздника. 

Глава страны поздравил народ с торжественной датой и заявил, что этот день имеет огромное значение для всей России. Воссоединение с Крымом восстановило историческую справедливость, отметил он. 

Во время выступления глава страны был весьма эмоционален. Он заявил, что, хоть и знает ответ, не может не задать интересующий его вопрос, любят ли собравшаяся публика Россию. В ответ толпа проскандировала громкое "да". 

Также Владимир Путин подчеркнул, что страна готова жить в новых геополитических условиях. Но соглашаться с тем, чтобы ее щедрые подарки использовались для нанесения ей ущерба отказывается. Он выразил надежду, что это послание будет услышано. Вероятней всего, этот сигнал глава страны адресовал Западу. 

Президент высказался и о "соседях" России.

"Мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно", – приводит его слова РИА "Новости". 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Тихановская выступила за переговоры с властью Белоруссии

Оппозиционерка запустила общенародное голосование

Участие Армении в учениях НАТО опасно для России

Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей