Пожилые люди уже выписаны из больницы

Врачи из города Балашиха оказали помощь пожилым супругам, подхватившим коронавирус. Оба пенсионера были госпитализированы с поражением легких.

Сообщается, что у 87-летнего мужчины легкие были поражены на 40%, а у его 84-летней жены – на 25%. Состояние супругов оценивалось как среднетяжелое.

Ситуацию осложнял не только почтенный возраст пациентов, но и наличие у них различных заболеваний, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Врачи сразу же приступили к лечению пенсионеров. Через две недели пара смогла полностью вылечиться от COVID-19. На данный момент пожилые люди находятся дома.