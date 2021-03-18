Подмосковные врачи спасли от COVID-19 двух пенсионеров

Пожилые люди уже выписаны из больницы

Врачи из города Балашиха оказали помощь пожилым супругам, подхватившим коронавирус. Оба пенсионера были госпитализированы с поражением легких.

Сообщается, что у 87-летнего мужчины легкие были поражены на 40%, а у его 84-летней жены – на 25%. Состояние супругов оценивалось как среднетяжелое.

Ситуацию осложнял не только почтенный возраст пациентов, но и наличие у них различных заболеваний, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Врачи сразу же приступили к лечению пенсионеров. Через две недели пара смогла полностью вылечиться от COVID-19. На данный момент пожилые люди находятся дома. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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