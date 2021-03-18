Омбудсмен считает возможным испытать сокращенную рабочую неделю на "добровольцах"

Предложение о переходе на "четырехдневку" в России можно за этот год протестировать на нескольких компаниях, которые примут участие в эксперименте. Об этом заявил обмудсмен по правам предпринимателей в области трудового права Дмитрий Порочкин.

Так, в прошлом месяце заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что из-за пандемии переход на 4 рабочих дня мог бы быть актуален. Однако, отметил государственный служащий, идею нужно развивать, не нанося вреда отечественной экономике.

Порочкин заявил, что для запуска эксперимента можно привлечь желающие компании сроком на год – за это время государство сможет оценить ситуацию в рабочих циклах, после чего сделать выводы о том, какие сферы деятельности стоит оставить в прежнем рабочем режиме.

По словам общественника, власти, прежде всего, должны проанализировать в таком случае работу каждой экономической отрасли. В настоящее время к переходу на "четырехдневку" работодатели не готовы.

Остается неясным и вопрос сохранения заработной платы при урезании одного рабочего дня. Специалист отметил, что пока что единого механизма по этой теме не выработано. Непонятно, кто должен за это расплачиваться: работодатель, пойдя на подобное новшество за счет увеличения часовой нормы в день, рискует снизить производительность своих сотрудников. А сокращение зарплаты явно будет встречено негативом, заявил Порочкин в интервью РИА "Новости".

Российский экономист Михаил Беляев ранее заявлял, что переход к новой рабочей неделе остается для государства лишь вопросом времени. Кремль в итоге примет такое решение для того, чтобы обойти перепроизводство. Решение же в конечном итоге примут, опираясь на "прогрессивные технологии".