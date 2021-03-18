Из-за таяния вечной мерзлоты субъектам страны может грозить затопление

Санкт-Петербург, Курганская и Челябинская области рискуют оказаться под океаном из-за климатических изменений и таяния зоны вечной мерзлоты. Такое мнение выразила климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

Ранее главный научный сотрудник обсерватории имени Воекова Андрей Киселев заявил, что из-за выброса парника, а также повышения уровня воды в Мировом океане, ряд российских регионов будут погребены под водой из-за своего низменного расположения.

Говоря об угрозе для Петербурга, специалист сообщила, что Северная столица расположена над балтийским щитом – речь идет о неотектоническом колебании, из-за которой в зоне предполагаемого потопа рискуют оказаться Западная Сибирь с восточной частью Челябинской области, а также Курган. Указанные регионы находятся на сравнительно небольших отметках относительно Мирового океана.

Тем не менее, успокоила специалист, угроза потопа является вопросом не одного десятилетия, поэтому экспертные круги смогут решить проблему.

Опасения выразил и глава программы фонда дикой природы Алексей Кокорин. Однако, считает эксперт, глобальное потепление опасно не потопом, а нерентабельностью использования почвы на юге страны – в Краснодарском крае и Ставрополье.

Кокорин добавил, что из-за затопления остальных государств Россия вынужденно примет миллионы "климатических беженцев". При этом, поделился мнением эксперт в интервью Ura.ru, глобальное потепление, прежде всего, происходит из-за усиления метеорологических явлений.

Ранее сотрудник РАН Алексей Карнаухов заявил, что в обозримом будущем климатические изменения в России приведут к серьезным температурным колебаниям в стране