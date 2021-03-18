Далеко не все оценили новое видение создателей картины

9 марта на Первом канале стартовал сериал "Угрюм-река". В его основу лег роман русского писателя Вячеслава Шишкова. Режиссером сериала выступил Юрий Мороз, а одним из продюсеров – Константин Эрнст. "Утро.ру" сделало подборку самых хлестких комментариев о картине.

Примечательно, что на крупнейшем отечественном интернет-сервисе "Кинопоиск" сериал получил рейтинг 7.7. Однако несложно заметить, что Интернет пестрит большим количеством негативных отзывов. К примеру на том же "Кинопоиске" всего три рецензии на картину – и все отрицательные.

Больше всего досталось сценаристам. Их обвинили в том, что они отказались от тех черт главных героев, которые прописаны в книге. Например, в романе Данила Громов описан как разбойник и душегуб. На экране же его превратили в "тихо блеющего старца – божьего одуванчика".

Под критику попал и исполнитель роли Прохора Громова – актер Александр Горбатов.

"Сам же Прохор Громов, которому по книге 17 лет, здесь уже с первых кадров таскается по девкам и выглядит лет на тридцать. Это побритый хипстер, но никак не сын и внук сибирских первопроходцев", – отметил один из пользователей.

Другой комментатор обратил внимание на то, что авторы картины как будто снимали сериал в спешке.

"Небрежность просто вопиющая. Сделано без любви, уничтожен дух произведения Шишкова. Образы убиты, перевраны и зачем-то дополнены", - написал он.

Еще один зритель заявил – о достоверности сериала режиссер забыл напрочь.

"Громовы месяц скитаются по тайге, но у них не только одежда вся в порядке, но даже не отрастает растительность на лице и голове, борода и усы остаются идеально постриженными. Отвратительная экранизация!!!" – резюмировал интернет-пользователь.

Некоторые комментаторы с платформы "Яндекс" подметили интересный факт – поскольку Вячеслав Шишков скончался в 1945 году, то это дает создателям сериала возможность менять историю картины на свое усмотрение. Ведь никакой критики со стороны автора романа они не получат. А оправдывать новые видения можно "правом на свободу искусства".

"Нас порадовали очередным пиар ходом и распилом бюджета", "Убожество и издевательство над книгой", "Угрюмая тоска и занудство вокруг лужи с кустом крапивы", "Бездарная игра Пересильд", "Повторять, еще и так бездарно, не стоило... очень жаль, но смотреть это невозможно после первой версии", – лишь часть эмоциональных комментариев, которые оставили пользователи.