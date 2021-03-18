"Убожество и издевательство": "Угрюм-река" возмутила народ

"Убожество и издевательство": "Угрюм-река" возмутила народ
Фото: pixabay.com
Далеко не все оценили новое видение создателей картины

9 марта на Первом канале стартовал сериал "Угрюм-река". В его основу лег роман русского писателя Вячеслава Шишкова. Режиссером сериала выступил Юрий Мороз, а одним из продюсеров – Константин Эрнст. "Утро.ру" сделало подборку самых хлестких комментариев о картине.

Примечательно, что на крупнейшем отечественном интернет-сервисе "Кинопоиск" сериал получил рейтинг 7.7. Однако несложно заметить, что Интернет пестрит большим количеством негативных отзывов. К примеру на том же "Кинопоиске" всего три рецензии на картину – и все отрицательные. 

Больше всего досталось сценаристам. Их обвинили в том, что они отказались от тех черт главных героев, которые прописаны в книге. Например, в романе Данила Громов описан как разбойник и душегуб. На экране же его превратили в "тихо блеющего старца – божьего одуванчика".

Под критику попал и исполнитель роли Прохора Громова – актер Александр Горбатов.

"Сам же Прохор Громов, которому по книге 17 лет, здесь уже с первых кадров таскается по девкам и выглядит лет на тридцать. Это побритый хипстер, но никак не сын и внук сибирских первопроходцев", – отметил один из пользователей.

Другой комментатор обратил внимание на то, что авторы картины как будто снимали сериал в спешке.

"Небрежность просто вопиющая. Сделано без любви, уничтожен дух произведения Шишкова. Образы убиты, перевраны и зачем-то дополнены", - написал он.

Еще один зритель заявил – о достоверности сериала режиссер забыл напрочь.

"Громовы месяц скитаются по тайге, но у них не только одежда вся в порядке, но даже не отрастает растительность на лице и голове, борода и усы остаются идеально постриженными. Отвратительная экранизация!!!" – резюмировал интернет-пользователь.

Некоторые комментаторы с платформы "Яндекс" подметили интересный факт – поскольку Вячеслав Шишков скончался в 1945 году, то это дает создателям сериала возможность менять историю картины на свое усмотрение. Ведь никакой критики со стороны автора романа они не получат. А оправдывать новые видения можно "правом на свободу искусства". 

"Нас порадовали очередным пиар ходом и распилом бюджета", "Убожество и издевательство над книгой", "Угрюмая тоска и занудство вокруг лужи с кустом крапивы", "Бездарная игра Пересильд", "Повторять, еще и так бездарно, не стоило... очень жаль, но смотреть это невозможно после первой версии", – лишь часть эмоциональных комментариев, которые оставили пользователи.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Тихановская выступила за переговоры с властью Белоруссии

Оппозиционерка запустила общенародное голосование

Участие Армении в учениях НАТО опасно для России

Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей