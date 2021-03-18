Америка пригрозила введением санкций

Госсекретарь США Энтони Блинкен настоятельно посоветовал компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока-2", отказаться от своей работы.

Госдеятель напомнил, что любая организация, задействованная в создании трубопровода, рискует попасть под санкции Америки.

По словам Блинкена, компании должны "немедленно прекратить работу", передает РИА "Новости".

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон внимательно следит за тем, как продвигается работа по строительству газопровода и кто способствует прогрессу в этом деле.

Американец еще раз акцентировал внимание на том, что проект якобы нацелен на ослабление энергобезопасности Европы.

Ранее стало известно о том, что строительство "Северного потока-2" проверили военные НАТО.