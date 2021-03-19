Пожилые могут рассчитывать только на то, что им обещали

В 2021 году россияне обязательно получат доплаты к пенсии. В этом заверил журналистов юрист Артем Баранов.

Однако пожилые граждане могут рассчитывать только на те добавки, что им обещали. На большее, как было в прошлом году из-за распространения коронавируса, надеяться не стоит: пандемия идет на спад.

Уже с 1 апреля социальные пенсии возрастут на 3,4% и в среднем достигнут 10 183 рубля. Это коснется почти 3,9 миллиона жителей нашей страны, заявил специалист.

Добавят и неработающим пожилым гражданам, у которых содержание ниже прожиточного минимума. Их пенсии поднимут до его уровня. Также в некоторых регионах могут учесть дополнительные районные коэффициенты, добавил Баранов.

По его словам, доплату получат и россияне, что родились в 1941 году. У них, а также инвалидов I группы, тех, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники, жителей Крайнего Севера надбавка будет равна двойному размеру фиксированной выплаты.

Кроме того, сохранятся льготы для пенсионеров. Им будут предоставлены скидки на оплату коммуналки, налогов на собственную недвижимость, возможность бесплатного санаторного лечения, компенсация проезда до места отдыха и обратно, отметил юрист в беседе с корреспондентом "Прайм" .

Вырастут и госпенсии. Их выдадут ветеранам, космонавтам, жертвам техногенных катастроф и еще некоторым категориям россиян, подчеркнул специалист, передает URA.RU.

На днях стали известны три даты роста пенсий в 2021 году. Повысятся выплаты разным категориям пожилых россиян.

Также были раскрыты подробности о повышении пенсий некоторых россиян с апреля.