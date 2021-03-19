Люди по уши погрязли в долгах за коммуналку

В России резко подскочили долги за отопление. В период с января по февраль текущего года задолженность выросла на 12%. Такой резкий рост связан с тем, что вовремя перестали платить управляющие организации, представители малого бизнеса, а также простые россияне.



По данным издания "Известия", за первый месяц этого года задолженность перед энергоснабжающими предприятиями подскочила на 28,7 миллиарда рублей. Теперь общий долг составляет 237,9 миллиарда рублей.

Специалисты отмечают, что в сравнении со схожими периодами прошлых годов в этот раз рост задолженности идет ускоренными темпами. Самыми злостными неплательщиками стали управляющие компании. Там долг вырос на 12,9%. Представители малого бизнеса позволили себе увеличить долг на 8,3%, а неоплаты со стороны населения подскочили на 5,5%.

По мнению некоторых экспертов, такие провалы по платежам связаны с экономическим кризисом, разразившимся на фоне коронавирусной эпидемии. Также свою роль сыграл временный запрет на штрафные санкции из-за неуплаты ЖКХ. Такие льготы действовали до конца 2020 года.

Впрочем, простые россияне считают, что все дело в том, что стоимость жилищно-коммунальных услуг непомерно высока.

"Рост долга связан с нереально завышенной ценой", "Дальше будет больше..., причем не только за отопление", "Как они не накопятся, если зарплата за полмесяца меньше квартплаты?", "Это нормально. Ваши тарифы просто конские. Тепло – это не роскошь, тем более в 21 веке. Это обычное простое и жизненно необходимое благо. И не стоит оно по тарифу 5000 рублей, максимум 1000", "Люди все в долгах из-за нищеты", – негодуют читатели URA.RU.

Ранее стало известно, что россиян ждет резкий рост коммуналки. Людям придется раскошелиться на уборку общих зон.