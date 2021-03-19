Россиянам могут запретить проносить свою еду в кинотеатры

Теперь кинотеатры сами будут решать, можно ли посетителям проносить свою еду в зал

Министерство культуры подготовило проект, по которому кинотеатры смогут диктовать посетителям свои правила. Возможно будет запрещено приходить на кинопоказ со своей едой. 

Поскольку у кинотеатров нет общего мнения по данному вопросу, каждый будет сам решать вопрос с проносом еды в кинозалы, сообщает издательство "Коммерсант". 

Многие оценивают идею положительно: едкие запахи еды и неприятный звук от шуршания упаковки могут раздражать и отвлекать других посетителей, уточняет телеканал "360"

Тем не менее, привести в действие данный проект будет довольно тяжело. Для досмотра зрителей при входе придется расширять штат сотрудников. Кроме того, пока не понятно, какую еду нельзя проносить. 

Анна АГАБАБОВА

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