Теперь кинотеатры сами будут решать, можно ли посетителям проносить свою еду в зал

Министерство культуры подготовило проект, по которому кинотеатры смогут диктовать посетителям свои правила. Возможно будет запрещено приходить на кинопоказ со своей едой.

Поскольку у кинотеатров нет общего мнения по данному вопросу, каждый будет сам решать вопрос с проносом еды в кинозалы, сообщает издательство "Коммерсант".

Многие оценивают идею положительно: едкие запахи еды и неприятный звук от шуршания упаковки могут раздражать и отвлекать других посетителей, уточняет телеканал "360".

Тем не менее, привести в действие данный проект будет довольно тяжело. Для досмотра зрителей при входе придется расширять штат сотрудников. Кроме того, пока не понятно, какую еду нельзя проносить.