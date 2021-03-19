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В этом году день весеннего равноденствия выпал на 20 марта. Это значит, что завтра длительность светлого и темного времени суток будет одинаковой.
Придет астрологическая весна. Становится тепло, в природе все окончательно пробуждается и начинает новую жизнь.
Традиции и обычаи в день весеннего равноденствия
На Руси это был самый настоящий и светлый праздник. Люди устраивали шумные гулянья, сопровождаемые песнями, играми, плясками. Также щедро угощали друг друга.
Принято было веселиться вовсю, и неспроста. Это, по поверью, должно обеспечить хорошую весну и богатый урожай.
Большое внимание уделяли наши предки в этот день птицам. Они радушно встречали жаворонков, а женщины пекли из теста фигурки этих пернатых
Девушки гадали на судьбу. Особое отношение было к снам. Они считались вещими.
Приметы на день весеннего равноденствия
Погода в этот день продлится еще сорок.
Сколько веселья будет в этот день, столько и в году.
Того, кто увидел 40 проталин, весной ожидает большая удача.
Что можно и нельзя делать вдень весеннего равноденствия
Следует избавиться от всего ненужного и навести порядок в доме. Надо веселиться, отдыхать, звать друзей к себе и ходить в гости к ним. Также хорошо устраивать прогулки, побывать на природе.
Выполнять тяжелую работу не рекомендуется. Вынашивать дурные мысли не стоит. Запрещено грустить и плакать. нежелательно ругаться и ссориться.
Ранее стало известно о ритуале в день весеннего равноденствия. Если его провести, то может исполниться самое заветное желание.
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