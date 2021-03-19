Природа в это время пробуждается, начинается ее новая жизнь

В этом году день весеннего равноденствия выпал на 20 марта. Это значит, что завтра длительность светлого и темного времени суток будет одинаковой.

Придет астрологическая весна. Становится тепло, в природе все окончательно пробуждается и начинает новую жизнь.

Традиции и обычаи в день весеннего равноденствия

На Руси это был самый настоящий и светлый праздник. Люди устраивали шумные гулянья, сопровождаемые песнями, играми, плясками. Также щедро угощали друг друга.

Принято было веселиться вовсю, и неспроста. Это, по поверью, должно обеспечить хорошую весну и богатый урожай.

Большое внимание уделяли наши предки в этот день птицам. Они радушно встречали жаворонков, а женщины пекли из теста фигурки этих пернатых

Девушки гадали на судьбу. Особое отношение было к снам. Они считались вещими.

Приметы на день весеннего равноденствия

Погода в этот день продлится еще сорок.

Сколько веселья будет в этот день, столько и в году.

Того, кто увидел 40 проталин, весной ожидает большая удача.

Что можно и нельзя делать вдень весеннего равноденствия

Следует избавиться от всего ненужного и навести порядок в доме. Надо веселиться, отдыхать, звать друзей к себе и ходить в гости к ним. Также хорошо устраивать прогулки, побывать на природе.

Выполнять тяжелую работу не рекомендуется. Вынашивать дурные мысли не стоит. Запрещено грустить и плакать. нежелательно ругаться и ссориться.

Ранее стало известно о ритуале в день весеннего равноденствия. Если его провести, то может исполниться самое заветное желание.