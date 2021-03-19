Остров Балчуг получит новый облик

Благоустройство этого района Москвы станет самым крупным проектом по созданию качественного городского пространства в 2021 году

Визитная карточка столицы – Москва-река – приобретает все более привлекательное обрамление. С 2011 г. в городе ведутся работы по благоустройству прибрежных территорий. Москвичи и гости столицы уже с удовольствием прогуливаются по обновленным Москворецкой, Лужнецкой и Пресненской набережным. Скоро и пространство острова Балчуг станет привлекательным и комфортным.

Работы, отложенные на год из-за пандемии коронавируса, стартуют в ближайшее время работы. Новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер.



"Необходимость в благоустройстве на Балчуге просто бросается в глаза. Хотя он находится в двух шагах от Кремля и Зарядья, улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов",

– написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Решено, что улицы, где располагаются жилые и офисные здания, после реконструкции должны оставаться тихими и спокойными. Их приведут в порядок, установят лавочки, посадят деревья, но туристических объектов там не будет. А вот набережные, напротив, сделают максимально привлекательными для прогулок. Там пространство будет ярким, разнообразным, современным.



Например, около Дома музыки поставят лавочки, обрамленные оригинальной решеткой из металлических труб, напоминающих духовой оркестр. В Репинском сквере, созданном в 1948 г., установят фонари, скамейки и урны в историческом стиле. Деревья и кустарники посадят в соответствии с архивными планами.

Да и в целом на острове станет гораздо больше зелени. Газоны, клумбы, кизильники, красные клены, европейские липы, декоративные яблони будут не только радовать глаз, но и защищать пешеходов от шума и пыли с близлежащих дорог.

Кстати, это ответ критикам, которые не понимают, зачем тратить деньги на благоустройство улиц. Москва – это современный индустриальный центр с богатой историей. Цель программ по реконструкции зданий, памятников, парков – не только сделать город комфортнее для жизни, но и сохранить память о нашей культуре.

Еще несколько лет назад ни у кого не возникало желания прогуляться по центру Москвы – налепленные друг на друга рекламные баннеры, свисающие провода, теснящиеся на тротуарах киоски производили отталкивающее впечатление. Сегодня для пешеходов устроены широкие тротуары, для автомобилистов – парковочные карманы, для велосипедистов – велодорожки. Скамейки, фонари, фонтаны, отреставрированные памятники – все это делает Москву прекраснее, а ее жителей – довольнее, ведь невозможно не улыбаться, глядя на красоту.

Ранее власти Москвы сообщили, что в 2021 г. будет завершена реконструкция около 100 памятников и объектов культуры.