СМИ сообщили об отставках среди силовиков после серии скандалов

СМИ сообщили об отставках среди силовиков после серии скандалов
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ принял важные кадровые решения

В российском силовом блоке произошли кадровые перестановки. Около десяти генералов и полковников переведены на службу в другие регионы, четверо – уволены, еще несколько получили повышение.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на указ президента РФ №149 от 18 марта 2021 г., должности лишился начальник полиции МВД Чечни генерал-майор полиции Апти Алаудинов. С 2011 г. он довольно быстро продвигался по службе, однако некоторое время назад стал героем скандала. По данным СМИ, он ударил по портрету главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам же Алаудинов публично опровергал это сообщение.

Тем же указом отправлен в отставку зампрокурора Московской области Семен Якубов. Его имя также мелькало в СМИ из-за некрасивой истории, связанной с расследованием перестрелки в башне в Москве-Сити. Писали, что устроивших стрельбу со смертельным исходом охранников пытался посодействовать их работодатель, бизнесмен Гавриил Юшваев, пользуясь связями с земляком – дагестанцем Якубовым. На фоне служебной проверки зампрокурора МО сам попросил о сложении полномочий.

Кроме того, с должности 18 марта сняты начальник ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майор Андрей Бубенцов и первый заместитель прокурора Пензенской области Владимир Громов, передает "Пензаинформ".

Ранее стало известно о перестановках в руководстве ФСБ РФ.

Николай ВИКТОРОВ

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Шаман
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Силовики вообще не должны ничего делать без видеорегистратора, на каждом оружии должен быть фотоаппарат.
А если силовик что-то сделал и нет видеозаписи - трактовать в пользу гражданских. Иначе бандитские замашки силовиков - не изжить.
Хотя о чем это я, РФ же в другую сторону катится...
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