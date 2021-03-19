Если следовать всем правилам, сеянцам такая процедура не повредит

Мнения огородников о пикировке рассады перца расходятся. В то время как одни продолжают ее проводить, другие навсегда отказываются от этого.

Пересадка абсолютно не обязательна, вполне можно обойтись и без нее. Однако большинство опытных в этом людей все-таки настаивают, что такая процедура нужна и важна. Тем более при выращивании сеянцев этого овоща.

Как правильно пикировать рассаду перца: пошаговый способ

1. Вначале главное – выбрать точный момент. Процесс следует начинать, как только на сеянце показались два первых листика.

2. Рассаду перца нужно пикировать по четкой схеме: 8×8 сантиметров.

3. Важную роль играет почва. Она должна представлять собой смесь из одной части торфа, пяти – перегноя и трех – земли с огорода. Или содеожать перегной, дерновую землю и песок в соотношии 3:1:0,5. Подойдет и универсальный почвогрунт для овощей.

4. Надо позаботиться также о правильной емкости. Пересаживать сеянцы необходимо в горшочки, которые заметно больше одноразовых стаканчиков. На дно каждого укладывается слой керамзита или перлита.

Затем добавляется почва, причем она должна насыпана так, чтобы была ниже верха тары на один – два сантиметра. Грунт нужно полить и сделать в нем углубление.

5. Слишком вытянувшиеся и с неправильной формой сеянцы пересаживать не нужно: они либо не примутся, либо не дадут хорошего урожая. Каждый хороший росточек, чтобы не повредить корешки, стебельки и листья, надо вынимать с прежнего места крайне аккуратно, немного подкопав и беря снизу вместе с комком грунта.

6. Прищипывать корешки не следует. Сохраняя и главный и придаточный, нужно опустить сеянец в подготовленное углубление всего на 1 см ниже, чем он рос раньше, присыпать землей и слегка, не уплотняя, ее придавить,

7. Затем необходимо позаботиться о влажности. При мокрой почве достаточно немного опрыскать перцы из пульверизатора. Если же грунт сухой, рассаду надо полить отстоянной теплой водой.

Если все эти правила будут соблюдены, пикировка не навредит сеянцам. Этот процесс, наоборот, будетспособствовать их хорошему росту.

Ранее "Утро.ру" дало советы, как вырастить рассаду томатов без пикировки. При этом не потребуется лишних усилий, времени, корешки и стебельки растения не повредятся и лучше приживутся, да и поливать их нужно реже.

