В Кремле ответили на вопрос о проведении Парада Победы в 2021 году

Вопрос присутствия зрителей остается открытым

Парад Победы на Красной площади в этом году состоится. 

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако вопрос о присутствии зрителей на трибунах остается открытым, сообщает РИА "Новости". Решение будет приниматься во взаимодействии с Роспотребнадзором. 

Праздничный парад пройдет в привычном формате. 

"Пока, вы знаете, динамика вселяет оптимизм. Но не дает возможности расслабляться",

– резюмировал Песков.

Напомним, что в 2020 году Россия праздновала 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за пандемии коронавируса этот праздник россияне встречали дома. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В Химках прогремел взрыв в жилом доме: подробности и первые кадры

Под завалами могут быть дети

В США предложили России ужаться до границ 18 века

О том, каких размеров была сама Америка в то время, тактично умолчали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей