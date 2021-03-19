Вопрос присутствия зрителей остается открытым

Парад Победы на Красной площади в этом году состоится.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако вопрос о присутствии зрителей на трибунах остается открытым, сообщает РИА "Новости". Решение будет приниматься во взаимодействии с Роспотребнадзором.

Праздничный парад пройдет в привычном формате.

"Пока, вы знаете, динамика вселяет оптимизм. Но не дает возможности расслабляться",

– резюмировал Песков.

Напомним, что в 2020 году Россия праздновала 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за пандемии коронавируса этот праздник россияне встречали дома.