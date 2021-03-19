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Парад Победы на Красной площади в этом году состоится.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако вопрос о присутствии зрителей на трибунах остается открытым, сообщает РИА "Новости". Решение будет приниматься во взаимодействии с Роспотребнадзором.
Праздничный парад пройдет в привычном формате.
"Пока, вы знаете, динамика вселяет оптимизм. Но не дает возможности расслабляться",
– резюмировал Песков.
Напомним, что в 2020 году Россия праздновала 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за пандемии коронавируса этот праздник россияне встречали дома.
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