Азаров показал американскую карту с расстановкой сил в Донбассе

Азаров показал американскую карту с расстановкой сил в Донбассе
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Армия Украины у линии разграничения втрое превышает численность войск ополченцев

Американцы внимательно отслеживают расстановку сил в Донбассе. Составленную ими карту с данными, актуальными на 29 сентября 2020 г., показал в своем Твиттер-аккаунте бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

"Взгляд на конфликт из США",

– подписал Азаров сообщение.

На карте размечена территория, находящаяся под контролем ЛНР и ДНР, а также численность личного состава и вооружений. Так, по американским данным, в конце сентября пошлого года войска ополченцев составляли 34 тысячи бойцов, тогда как с киевской стороны стоял контингент в 95 тысяч.

Танков у ополченцев 650 единиц, у ВСУ – 450. Ракетных систем залпового огня 260 и 230 соответственно.

Между тем, в последнее время в украинских соцсетях появляется все больше публикаций о переброске войск и вооружений в сторону Донбасса. Действующие офицеры ВСУ признают, что прежние мирные договоренности не соблюдаются, а обе стороны конфликта вернулись на позиции, которые занимали в 2018 году.

Некоторые эксперты даже называли дату масштабного вооруженного столкновения в Донбассе – 18 марта, связывая ее с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Этого не произошло, но публицист Николай Стариков опасается провокаций, в том числе с химоружием, передают "Аргументы недели". По его оценке, США заинтересованы в масштабном конфликте на востоке Незалежной.

Ранее стало известно, что сенаторы США активно продвигают закон о содействии безопасности Украины.

Николай ВИКТОРОВ

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