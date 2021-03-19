Глава Белоруссии предлагает попробовать коллеге все новое, что появляется в республике

Президент России Владимир Путин получает из Белоруссии все самые вкусные новинки. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 19 марта, в ходе посещения предприятия "Молочный мир" в Гродненской области.

По словам Лукашенко, когда он везет иностранным партнерам продуктовые корзины, то в них входят не просто товары местного производства, которые продаются в магазинах.

"Это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там (– в подарке для Путина – прим.ред.) был и ваш продукт",

– заверил Лукашенко работников "Молочного мира", которые презентовали ему новый продукт – твердый сыр "Президентский". Глава государства пармезан оценил. По его словам, и Путин, и россияне в целом тоже высоко оценивают качество белорусских продуктов, передает "БелТА".

Известно, что Лукашенко часто привозит иностранным коллегам белорусские продукты. Однажды доставил в Москву четыре мешка картошки. В другой раз на глазах у публики подарил Путину низкокалорийные конфеты.

Последняя встреча Путина с Лукашенко состоялась 22 февраля в Сочи. Сообщалось, что белорусский президент презентовал главе российского государства хамон, сало, ароматный сыр и другие деликатесы.