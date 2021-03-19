В Германии высказались за регистрацию российской вакцины «Спутник V»

В Германии высказались за регистрацию российской вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Немецкие СМИ назвали Россию «великой державой» и призвали доверять вакцине от коронавируса «Спутник V»

Европа оказалась в опасном положении после последовательного отказа большинства стран от использования вакцины англо-шведской компании AstraZeneca. Препарат был разработан при участии Оксфордского университета, его применение обернулось случаями осложнений, некоторые их которых привели к смерти пациентов. Помимо прочего, даже при отсутствии побочных симптомов, доказанная эффективность вакцины составляет не более 60%.

Неудача AstraZeneca побудила несколько восточногерманских премьер-министров выступить за использование российской вакцины "Спутник V".

"Россия – великая научная держава, и у меня нет ни малейших сомнений в том, что российская наука в состоянии разработать эффективную вакцину", – сказал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газетам медийнойгруппы Funke

Он призвал зарегистрировать и допустить к использованию вакцину "Спутник V", поскольку в Германии не хватает мощностей для производства вакцин.

Военный историк Виктор Огнев обратил внимание на тот факт, что успех российской вакцины позволяет Москве выстраивать позитивные отношения с другими странами.

"Вот приятно слышать от немцев, что Россия – великая научная держава. А то американцы и европейцы в последние годы взяли моду только пугать друг друга русскими хакерами или таинственной "ЧВК Вагнера". Это, конечно, тоже часть российского образа, но вот с вакциной позитивнее сейчас получается выстраивать отношения. Конечно, эта риторика продержится ровно столько, сколько нужно будет немцам или еще кому-нибудь, чтобы спастись от еще более страшного коронавируса. Но это уже значительный шаг вперед в продвижении нашего присутствия в мире", – отметил эксперт. 

Анна СОРОКИНА

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