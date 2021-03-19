Переселенцы по реновации смогут заказать онлайн бесплатных грузчиков

Сервис запущен на портале московского правительства mos.ru

Москвичи, переезжающие в новые квартиры по программе реновации, могут заказать помощь грузчиков на сайте mos.ru. Услуга бесплатная. При оформлении заявки можно выбрать удобные день и время переезда. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Получить квартиру в новом доме вместо ветхой хрущевки всегда приятно, но связанные с переездом хлопоты очень утомительны. Поэтому власти города организовали для переселенцев бесплатную помощь грузчиков. Но раньше заявку на эту услугу нужно было оставлять лично в центре информирования по переселению.

Теперь все гораздо проще: заявку можно оформить онлайн на официальном городском портале в разделе "Помощь в организации переезда". Главное – выбрать удобную дату и время, когда приходить грузчикам, и спокойно паковать вещи.

"Новый сервис поможет жителям перевезти вещи в новое жилье и сэкономить время, которое ушло бы на самостоятельный поиск грузоперевозчиков",

– отметил Евгений Козлов.

Оформить услугу могут зарегистрированные на портале mos.ru владельцы жилья, указавшие свои фамилию, имя, отчество, телефон и СНИЛС. При оформлении заявки нужно будет указать, потребуется ли перевозить крупногабаритные или очень тяжелые вещи и адрес новой квартиры. На помощь грузчиков можно рассчитывать, даже если переезжать придется буквально в соседний дом.

"Оформить заявку на помощь в переезде можно после того, как все правообладатели старой квартиры подпишут договор на новое жилье",

– подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Единственное, за что не возьмутся грузчики – это перевозить домашних животных. Но клетку или вольер, конечно, доставят по нужному адресу.

Масштабная программа реновации реализуется в столице с 2017 года. Первый миллион квадратных метров жилья для переселенцев уже сдан в эксплуатацию. Всего по программе реновации строится или проектируется 287 домов общей площадью 4,6 млн квадратных метров.

Помимо жилых домов, по программе реновации возводится социальная инфраструктура. Так, в Черемушках планируется построить более десяти социальных объектов, в том числе новые школы и детсады, поликлиника, Дом культуры и пр.