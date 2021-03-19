Переселенцы по реновации смогут заказать онлайн бесплатных грузчиков

Переселенцы по реновации смогут заказать онлайн бесплатных грузчиков
Фото: Антон Кардашов/АГН Москва
Сервис запущен на портале московского правительства mos.ru

Москвичи, переезжающие в новые квартиры по программе реновации, могут заказать помощь грузчиков на сайте mos.ru. Услуга бесплатная. При оформлении заявки можно выбрать удобные день и время переезда. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Получить квартиру в новом доме вместо ветхой хрущевки всегда приятно, но связанные с переездом хлопоты очень утомительны. Поэтому власти города организовали для переселенцев бесплатную помощь грузчиков. Но раньше заявку на эту услугу нужно было оставлять лично в центре информирования по переселению.

Теперь все гораздо проще: заявку можно оформить онлайн на официальном городском портале в разделе "Помощь в организации переезда". Главное – выбрать удобную дату и время, когда приходить грузчикам, и спокойно паковать вещи.

"Новый сервис поможет жителям перевезти вещи в новое жилье и сэкономить время, которое ушло бы на самостоятельный поиск грузоперевозчиков",

отметил Евгений Козлов.

Оформить услугу могут зарегистрированные на портале mos.ru владельцы жилья, указавшие свои фамилию, имя, отчество, телефон и СНИЛС. При оформлении заявки нужно будет указать, потребуется ли перевозить крупногабаритные или очень тяжелые вещи и адрес новой квартиры. На помощь грузчиков можно рассчитывать, даже если переезжать придется буквально в соседний дом.

"Оформить заявку на помощь в переезде можно после того, как все правообладатели старой квартиры подпишут договор на новое жилье",

– подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Единственное, за что не возьмутся грузчики – это перевозить домашних животных. Но клетку или вольер, конечно, доставят по нужному адресу.

Масштабная программа реновации реализуется в столице с 2017 года. Первый миллион квадратных метров жилья для переселенцев уже сдан в эксплуатацию. Всего по программе реновации строится или проектируется 287 домов общей площадью 4,6 млн квадратных метров. 

Помимо жилых домов, по программе  реновации возводится социальная инфраструктура. Так, в Черемушках планируется построить более десяти социальных объектов, в том числе новые школы и детсады, поликлиника, Дом культуры и пр. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Ударят по авиации и космосу: чем России грозят новые санкции США

Американцы пытаются перекрыть нам кислород по всем фронтам

Захарову восхитил ответ китайцев на "американское хамство"

В Поднебесной не дают себя в обиду

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей