Найдены пророчества провидца о наших днях

Одна из наиболее загадочных и мистических личностей начала XX века, доверенное лицо царской семьи Григорий Распутин был наиболее знаковым представителем своего времени. Многие историки утверждают, что простой крестьянин умудрился оказать влияние не только на Николая II, но и на его окружение. СМИ решили опубликовать часть предсказаний Распутина, которые, по мнению некоторых историков, относятся к 2021 году.

Так, оставшиеся записи прорицателя не содержат информации о дате, поэтому выяснить, о каком конкретном времени высказывался Распутин, не представляется возможным. Тем не менее, историки убеждены, что отдельные предсказания относятся к современному миру.

"Любовь исчезнет, люди будут стоять на краю пропасти", − говорится в одном из них.

Так, старец предупреждал человечество о приближающейся гибели морали. А пренебрежение традиционными ценностями и отсутствие веры, как считал прорицатель, непременно приведут человечество к разврату и культурной деградации.

В сохранившихся записях нередко упоминалось о трех змеях, которые, чередуясь, будут уничтожать население планеты – "поступь безумцев", невежество и вера во "власть имущих". По словам Распутина, с Запада придет поработитель, который заключит население в долговую кабалу, с востока же не менее кровожадный властолюбец поработит народ нищетой.

Старец также утверждал, что человечество неминуемо столкнется с Третьей мировой, после чего люди смогут "очиститься". А когда-то в России появятся пророки, которые смогут обеспечить приход Мессии – он явится с Востока, пишет "Московский комсомолец".