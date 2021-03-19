Серьезных последствий для экономики ожидать не стоит

Представители Центрального банка РФ заявили о том, что введение санкций США на российский госдолг может спровоцировать колебания курса рубля. Однако это явление будет краткосрочным.

Отмечается, что действия Америки не создадут системных рисков для финансовой стабильности нашей страны. Об этом сообщает Телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, в среду, 17 марта, Минторг США ввел новые санкции против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия.

Ранее стало известно о том, что Министерство финансов Российской Федерации придумало ответ на санкции США против российского госдолга.