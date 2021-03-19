Роскомнадзор назвал причину сбора данных об абонентах

Регулятор взялся за нелегальных пользователей услуг мобильных операторов

Роскомнадзор назвал причиной необходимости сбора информации об абонентах борьбу с нелегальным использованием сим-карт, которые оформлены на сторонних лиц. Обновленная система передачи информации может заработать уже в 2021 году.

Законопроект постановления кабмина опубликовали в марте. Инициатива предлагает решить проблему нелегального использования сим-карт путем предоставления данных об абонентах со стороны операторов в обязательном порядке. Речь идет о ФИО, месте жительства и прочей информации, доступ к которой в настоящее время есть лишь у правоохранительных структур.

По словам представителя регулятора, в соответствии с законом операторы обязаны сами проверять достоверность полученных сведений. Однако из-за несоблюдения этого требования ведомство намерено создать общую систему сбора информации.

Документ призван отрегулировать ситуацию с использованием "серых симок", оформленных либо на юридических лиц, либо на индивидуальных предпринимателей. Такие сим-карты нередко раздаются сотням россиян в общественных местах. Так мошенники получают паспортные данные доверчивых пользователей, которые приобретают их сомнительный продукт. А во время проведения осуществления оперативно-розыскной деятельности идентификация абонента в таком случае серьезно затруднена, передает РБК.

Согласно приведенным данным, для создания указанной системы власти направят порядка 386 млн рублей.