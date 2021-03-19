Путин подписал указ о назначении пяти членов ЦИК

В состав новой комиссии вошла действующая глава Центроизбиркома

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о членах Центральной избирательной комиссии. В новом составе оказалось пять человек.

Известно, что в ЦИК вошла Элла Памфилова, возглавлявшая прежний состав Центризбиркома. В списке также оказались Павел Андреев, Игорь Борисов, Наталья Бударина и Андрей Шутов.

Таким образом, российский лидер завершил процедуру формирования новой "пятерки" на пятилетний срок. Соответствующий указ обнародован на официальном портале нормативно-правовых актов РФ.

Документ вступает в силу со дня подписания президента – 19 марта.

По информации "Интефакса", Андреев до назначения в ЦИК занимал пост главы аппарата ОП РФ. Борисов же занимал должность в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте. Бударина работала в администрации главы РФ, а Шутов является деканом факультета политологии в МГУ.

Истечение полномочий действующего состава ЦИК должно произойти в марте текущего года, передает издание.