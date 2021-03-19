Активизация конкуренции уже наблюдается на муниципальном уровне

Выборы в Госдуму РФ состоятся только через полгода, однако обострение конкуренции между партиями начало проявляться уже сейчас. Так, стала укореняться практика активизации соперничества на муниципальных выборах, которые относятся к низовому уровню.

По мнению аналитиков, начавшаяся конкурентная борьба говорит о том, что представители партий будут в буквальном смысле "биться" за места в Госдуме.

На муниципальных выборах, которые состоялись 14 марта, единороссы смогли сохранить численное преимущество – две трети остались при них. Однако и другие партии проявили особую активность.

В борьбу включилась также партия "Справедливая Россия". Ее кандидат обошел членов ЛДПР и "Единой России", что дало ему право занять пост главы Нерчинского городского поселения. Кроме того, другие представители левой политической партии смогли одержать победу на выборах в Томской области и Республике Дагестан.

Стоит упомянуть выборы главы поселка "Софийский" Хабаровского края. На них победил кандидат от партии "Зеленые". Избиратели отдали ему рекордные 75,44% голосов, передает "Независимый общественный мониторинг".

Аналитики отметили, что во время предвыборной кампании в Госдуму от сбора подписей будут освобождены 16 политических партий. Это связано с тем, что, в соответствии с итогами Единого дня голосования, их представители прошли в парламенты регионов страны. Эксперты считают, что в любом случае госдеятели не откажутся от борьбы за места в нижней палате парламента.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что борьба за места в Государственную Думу будет по-настоящему напряженной.