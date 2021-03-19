Экс-президент сильно пострадал из-за гнева народа

Музею восковых фигур в Сан-Антонио пришлось спрятать экспонат Дональда Трампа – народ, несогласный с политикой бывшего главы США, попросту не смог сдерживать свои эмоции при виде неспособного ответить республиканца.

Из-за частых избиений фигуру Трампа сильно потрепало: лицо экс-президента расцарапали, били различными предметами и выражали свое неодобрение другими нецивилизационными методами. Сотрудники музея утверждают, что некоторые люди приходили к ним в заведение исключительно для того, чтобы нанести статуе какое-либо увечье.

"Когда это очень политическая фигура, нападения могут стать проблемой", – рассказал сотрудник музея изданию San Antonio Express-News.

Руководство приняло решение спрятать фигуру Дональда Трампа от глаз посетителей и какое-то время не выставлять ее. Хотя бы до тех пор, пока народ не станет поспокойней в отношении бывшего главы США, либо пока музей не получит восковую статую экс-президента, находящуюся в штате Флорида на замену.

Сейчас Трампу составляют компанию американский комик Уильям Филдс, Джордж Вашингтон и еще 30 восковых фигур знаменитостей. В музее подчеркнули, что поместили статую на склад исключительно из-за ее потрепанного состояния, а не в связи с изменением политического статуса Трампа.

"У нас всегда были проблемы с президентской секцией, независимо от того, какой это был президент – Буш, Обама или Трамп – у всех были люди, которые их избивали. Обаме шесть раз отрывали уши. А Бушу снесли нос", – поделился сотрудник музея и изданием.