Власти Подмосковья рассказали о помощи жертвам взрыва в Химках

Семьям тяжело пострадавших направят по полмиллиона рублей

Министерство социального развития Подмосковья рассказало о материальной помощи, которую власти предоставят семьям погибших и пострадавших в ходе взрыва, произошедшего накануне в Химках.

Как отметила руководитель ведомства Ирина Фаевская, семьи погибших получат по 1 млн рублей. По 500 тыс. получает те, чье состояние здоровья в результате инцидента оценивается как тяжелое.

Выжившие со средней тяжестью вреда получат по 300 тыс., легкого – по 100, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Напомним, сегодня утром, 19 марта, в Химках произошел взрыв в одном их жилых домов. Из-за возникшего хлопка обрушились перегородки между комнатами, о чем писало региональное МЧС. В результате инцидента погибли два человека.


Егор МАЛКОВ

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