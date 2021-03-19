Местные власти намерены отвести под объект 3,7 тысячи квадратных метров

Новая ветеринарная клиника с приютом для животных может появиться на территории Черноголовки в Подмосковье. Как отметил глава комитета по культуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко, для объекта выделят площадь в 32 тыс. квадратных метров.

Планируется возведение двухэтажного здания, где разместят приют, ветклинику и даже зоогостиницу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Глава комитета также сообщил, что в 2021 году местные власти уже выдали порядка 2 тыс. планов по строительству нежилых объектов в регионе, о чем говорится на сайте ведомства.