В Черноголовке планируют построить ветеринарную клинику

Местные власти намерены отвести под объект 3,7 тысячи квадратных метров

Новая ветеринарная клиника с приютом для животных может появиться на территории Черноголовки в Подмосковье. Как отметил глава комитета по культуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко, для объекта выделят площадь в 32 тыс. квадратных метров.

Планируется возведение двухэтажного здания, где разместят приют, ветклинику и даже зоогостиницу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Глава комитета также сообщил, что в 2021 году местные власти уже выдали порядка 2 тыс. планов по строительству нежилых объектов в регионе, о чем говорится на сайте ведомства.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Роскошно": Эрдоган оценил ответ Путина на хамство Байдена

Турецкий глава счел выпад хозяина Овального кабинета неприемлемым

Захарову восхитил ответ китайцев на "американское хамство"

В Поднебесной не дают себя в обиду

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей