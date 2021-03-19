Байден упал во время подъема по трапу - видео

Байден упал во время подъема по трапу - видео
Джо Байден. Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент не смог спокойно подняться на борт собственного самолета

Американский президент Джо Байден не стал отменять запланированную поездку в Джоджию ради разговора с Владимиром Путиным, который российский лидер предложил ему накануне. Главу США было решено доставить президентским бортом №1, однако все прошло не так гладко, как планировалось. 

У 78-летнего президента возникли явные проблемы во время подъема по трапу. Байден пытался уверенно и четко пройти по лестнице, однако неожиданно для себя споткнулся. Глава поспешил встать, но, вероятно, сделал это наспех – ведь за ним в этот момент пристально наблюдали сотрудники СМИ, – и снова оступился. 

Второй раз стал дня Байдена более тяжелым. Глава ст

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Роман ИГНАТОВ

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