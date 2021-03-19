Насколько хорошо вы помните любимую классику?

Фильмы из СССР до сих пор сохраняются в памяти у множества людей, помнящих беззаботные времена. Кто-то знает наизусть любимые кинокартины ушедшей эпохи – вплоть до каждой крылатой фразы.

Предлагаем вам поностальгировать по былым временам и проверить, так ли хорошо вы помните известные фильмы. Для этого необходимо пройти тест из десяти вопросов.