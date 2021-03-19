Тест: угадываем название советских фильмов по цитатам

Тест: угадываем название советских фильмов по цитатам
Фото: Rosseforp/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Насколько хорошо вы помните любимую классику?

Фильмы из СССР до сих пор сохраняются в памяти у множества людей, помнящих беззаботные времена. Кто-то знает наизусть любимые кинокартины ушедшей эпохи – вплоть до каждой крылатой фразы.

Предлагаем вам поностальгировать по былым временам и проверить, так ли хорошо вы помните известные фильмы. Для этого необходимо пройти тест из десяти вопросов.

Егор МАЛКОВ

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