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Фильмы из СССР до сих пор сохраняются в памяти у множества людей, помнящих беззаботные времена. Кто-то знает наизусть любимые кинокартины ушедшей эпохи – вплоть до каждой крылатой фразы.
Предлагаем вам поностальгировать по былым временам и проверить, так ли хорошо вы помните известные фильмы. Для этого необходимо пройти тест из десяти вопросов.
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