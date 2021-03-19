Почему Путин оставил Памфиловой должность: объяснение политологов

Почему Путин оставил Памфиловой должность: объяснение политологов
Элла Памфилова. Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Опрошенные эксперты объяснили, почему Путин сохранил прежнего руководителя Центризбиркома во главе "пятерки"

Действующий руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова доказала за годы работы свою эффективность. Это и стало ключевой причиной ее сохранения на посту, заявила политолог Анна Федорова.

Накануне глава РФ подписал указ о назначении нового состава комиссии. Памфилова сохранила свои полномочия.

По словам специалиста, за время руководства Памфиловой ЦИК превратился в весьма эффективный инструмент контроля проведения выборов. Орган обеспечивает честность и прозрачность многодневной процедуры всеобщего волеизъявления.

Во многом благодаря усилиям Памфиловой, считает Федорова, Центризбирком опирается на высокотехнологичную и развитую систему, обеспечивающую основные критерии проведения голосования, а также технологию электронного волеизъявления.

Как считает представитель Экспертного института социсследований Александр Малахов, президент России Владимир Путин решил задействовать другой подход при назначении "пятерки" в ЦИК. Когда-то одним из критериев была партийная принадлежность и представительство фракций в ЦИК. Глава РФ же решил сделать акцент на компетентности членов комиссий, считает политолог.

Малахов выразил уверенность, что каждый представленный в списке кандидат имеет квалифицированную подготовку в этой области. Общий профессиональный уровень членов комиссии позволяет охватить весьма объемный перечень стоящих задач. Свежие кадры в ЦИК готовы привнести новый подход в выборные технологии.

Как отметил Малахов, в представленном президентом перечне имеются специалисты, рожденные в 1980-х годах. По мнению спикера, вероятнее всего, от них ожидается инновационный подход в выборных технологиях, о чем специалист заявил в интервью Ura.ru.

Егор МАЛКОВ

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