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Минцифры представило проект указа о введении электронного паспорта гражданина России. В первую очередь нововведение проверят на жителях Москвы.
Согласно документу, москвичи смогут оформить электронный паспорт уже с 1 декабря 2021 года. Для остальных граждан страны эта опция станет доступна попозже, но не позднее 1 июля 2023 года.
Электронный паспорт можно будет установить на телефон в качестве мобильного приложения и использовать при походах в МФЦ, заключении трудовых договоров и при покупке товаров с ограничениями в магазинах.
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