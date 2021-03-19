В первую очередь такая опция станед доступна москвичам

Минцифры представило проект указа о введении электронного паспорта гражданина России. В первую очередь нововведение проверят на жителях Москвы.

Согласно документу, москвичи смогут оформить электронный паспорт уже с 1 декабря 2021 года. Для остальных граждан страны эта опция станет доступна попозже, но не позднее 1 июля 2023 года.

Электронный паспорт можно будет установить на телефон в качестве мобильного приложения и использовать при походах в МФЦ, заключении трудовых договоров и при покупке товаров с ограничениями в магазинах.