Как привлечь деньги: ритуал в день весеннего равноденствия

Как привлечь деньги: ритуал в день весеннего равноденствия
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Притянуть к себе финансы достаточно просто

Сегодня, 20 марта, отмечается день весеннего равноденствия. Астрологи считают, что это – отличное время для привлечения к себе удачи и позитивных перемен в жизни. Реализовать желаемое помогут специальные ритуалы. Предлагаем вам прибегнуть к обряду, нацеленному на достижение финансового благополучия.

Вам понадобятся две свечи, белая и зеленая, монета, красный конверт и спички.

Последовательность действий:

1. Зажгите свечи, используя одну спичку. После этого поставьте их параллельно друг другу. Между изделиями положите монету.

2. Затем произнесите заговор: "Год новый начинается, день с ночью равными становятся, все неприятности отпускаю, богатство призываю. День прибывает, кошелек тяжелеет".

3. Произнеся нужные слова, положите монету в красный конверт. Затушите свечи пальцами, после чего начните поочередно капать воском на бумагу. Это необходимо для того, чтобы запечатать конверт. Денежный талисман готов.

4. Сложите конверт так, чтобы он помещался в ваш кошелек. Положите изделие рядом с купюрами – таким образом вы начнете притягивать к себе богатство и успех.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какой ритуал в день весеннего равноденствия поможет исполнить самое заветное желание. Для этого вам потребуются только уединенное место, расслабляющая музыка и хорошее воображение.

Также стало известно, что нужно делать в день наступления астрологической весны. Так, 20 марта следует навести порядок в доме. Не стоит отказываться от посиделок с близкими и друзьями. Прогулки на свежем воздухе тоже пойдут на пользу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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