Пушков предрек Байдену досрочный уход с поста президента США

Пушков предрек Байдену досрочный уход с поста президента США
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Госдеятель напомнил, что глава страны не раз называл Камалу Харрис новым американским лидером

Российский государственный деятель Алексей Пушков высказал предположение о том, что в скором времени Джо Байден покинет пост президента США. Такую точку зрения сенатор высказал после публикации видео с падением американского лидера.

Напомним, неловкий инцидент произошел накануне. Когда Байден поднимался по трапу, чтобы сесть в самолет, он неожиданно споткнулся. Президент Америки поспешил встать, но уже через пару секунд его ноги снова запутались. Не удержав равновесия, 78-летний глава страны рухнул.

Позже администрация Джо Байдена оправдала произошедшее тем, что в тот момент на аэродроме дул сильный ветер, буквально сбивающий с ног.

"От "сильного ветра" президенты на трапах не падают", – с сарказмом отметил Пушков.

В "Твиттер" госдеятель заявил, что причина инцидента кроется в другом.

"Ход времени неумолим. Как бы сильный ветер истории не "выдул" Байдена из Белого дома раньше срока", – написал Алексей Константинович.

Сенатор напомнил, что Байден ранее называл вице-президента США Камалу Харрис новым американским лидером.

Кстати, это не первый раз, когда президент США не мог удержаться на своих двоих. В конце ноября 2020 года американец, играя с собакой, сильно повредил ногу. Байден попытался схватить питомца за хвост, но когда тот поскользнулся на ковре, он полетел вниз вслед за животным.

Примечательно, что видео падения американского лидера на трапе быстро распространилось по Интернету. Пользователи соцсетей начали активно придумывать различные шутки про увиденное. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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