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Правительство РФ рассматривает три основных варианта индексации пенсий работающим россиянам. Об этом стало известно журналистам от источников, знакомых с документами.
Издание "МК" уточняет, что пока ничего не известно о сценариях властей. Однако у экспертов есть свои предположения. Так, первый вариант заключается в том, что пенсии могут быть индексированы 2022 года на общих основаниях. Ведь тогда начнется новый трехлетний цикл, и будет удобно предусмотреть средства на это дело. А вот средства за индексацию, пока она была заморожена с 2016 по 2021 год, люди будут получать после увольнения, расчет для каждого произведут отдельно.
Согласно второму варианту, быстро и полностью проиндексируют пенсии только определенным категориям граждан, например, инвалидам. Остальным – также индивидуально сделают расчет после ухода с работы. Этот сценарий менее бюджетно затратный, но более проблемный – могут возникнуть споры, кому в первую очередь индексировать выплаты.
Третий вариант предполагает индексацию всем и в полном объеме, в том числе за последние пять лет. На это может потребоваться один-два триллиона рублей, но при таком сценарии выплаты растянут на три года.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с изданием отметил, что первый вариант – наиболее удачный.
Ранее бывший российский министр назвал способ, с помощью которого в стране можно было бы снизить пенсионный возраст. Несмотря на отсутствие затрат для бюджета, власти на это, скорее всего, не пойдут, считает он.
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