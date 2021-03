Вчера, 19 марта, Интернет взорвала новость о том, что Джо Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Опубликованное видео с инцидентом вдохновило пользователей Сети на хлесткие шутки.

Сын Дональда Трампа не упустил шанса поиздеваться над главным соперником своего отца. В Твиттер наследник экс-президента США опубликовал забавное видео. На первых секундах записи запечатлен момент, как Трамп замахивается клюшкой для гольфа, отбивая мяч. Затем действие переносится на трап, по которому поднимается Байден. Неожиданно действующий американский лидер падает из-за того, что в него попадает тот самый мяч.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe

Некоторые сравнили падение Байдена с инцидентом, который произошел с популярным певцом Джейсоном Деруло на красной дорожке. Тогда музыкант оступился и полетел вниз по ступенькам.

joe biden has fallen down the air force one stairs #bidenfall pic.twitter.com/fjUU2L8S72

Один из интернет-пользователей поделился следующим видением ситуации: президент США упал из-за того, что его сбил с ног игрок в американский футбол.

No one is safe from the NFL's rushing leader #Bidenfall pic.twitter.com/0ppvftH47N