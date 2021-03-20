Подключился даже сын Трампа: Байден стал героем мемов после падения на трапе

Подключился даже сын Трампа: Байден стал героем мемов после падения на трапе
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Интернет-пользователей рассмешил инцидент с американским лидером

Вчера, 19 марта, Интернет взорвала новость о том, что Джо Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Опубликованное видео с инцидентом вдохновило пользователей Сети на хлесткие шутки.

Сын Дональда Трампа не упустил шанса поиздеваться над главным соперником своего отца. В Твиттер наследник экс-президента США опубликовал забавное видео. На первых секундах записи запечатлен момент, как Трамп замахивается клюшкой для гольфа, отбивая мяч. Затем действие переносится на трап, по которому поднимается Байден. Неожиданно действующий американский лидер падает из-за того, что в него попадает тот самый мяч.

Некоторые сравнили падение Байдена с инцидентом, который произошел с популярным певцом Джейсоном Деруло на красной дорожке. Тогда музыкант оступился и полетел вниз по ступенькам.

Один из интернет-пользователей поделился следующим видением ситуации: президент США упал из-за того, что его сбил с ног игрок в американский футбол. 

Кто-то предложил Байдену выход, как в дальнейшем избежать подобных неловких ситуаций. Для этого главе страны потребуется специальное автоматизированное кресло, которое будет поднимать его до самого входа в самолет. 

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предрек Байдену досрочный уход с поста лидера США. Госдеятель напомнил, что глава страны не раз называл вице-президента Камалу Харрис новым американским лидером. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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