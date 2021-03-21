“Байден Путину не ровня”: что говорят американцы о своем президенте

“Байден Путину не ровня”: что говорят американцы о своем президенте
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ряд граждан США не верят в способность политика достойно провести дискуссию с российским коллегой

Резкие выпады президента Штатов Джо Байдена в адрес лидера РФ Владимира Путина до сих пор обсуждают в двух странах. Наряду с политиками и дипломатами свое мнение выразили и рядовые граждане. СМИ опубликовали комментарии американцев о главе США после его беспрецедентных высказываний о Путине. Часть зрителей телеканала Fox News весьма скептически высказались о способности Байдена с честью выдержать разговор с нашим президентом.

“Байден Путину не ровня! Путин бы протер им пол! (...)”,

– категорично заявил один из комментаторов.

Другой назвал Байдена “немощным старикашкой” и добавил, что поведение президента позорит США. По мнению пользователя, над Байденом смеются все мировые лидеры.

Комментаторы также отметили, что не удивлены уклончивым ответом Белого дома на приглашение Путина к публичному разговору.

Напомним, президент РФ отреагировал на высказывания американского коллеги. В четверг, 18 марта, Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире. Также политик пожелал новому главе США здоровья. В Белом доме на предложение пока не дали однозначного ответа – пресс-секретарь Байдена Джен Псаки лишь сообщила, что тот “очень занят”.

Тем временем президент Штатов дал публике новый повод для насмешек, споткнувшись на трапе самолета. Пользователи Сети тут же начали создавать новые мемы с Байденом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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гость
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176416 тебя дебил бандеровский ждет огромный лошажьий член, даже два! Лет на пять с перерывом на поедание навоза, петух укропский.
М
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Гость162393
Не ровня, уровень разный. И даже за стариком Байдачном стоят те кто им рулит. Они вести диалог с Путиным не будут. Путин же не ведёт диалогов с вождем племени в Сомали ?
все это понимают в кремле от того и предложил ввп публичный разговор понимая что ставленник доллара ни чего решить не сможет как и честно ответить
так как он кукла тех сил которые правят миром а сша и его очередной временной управляющий это фигура номинальная,решающая повседневные бытовые вопросы надувая щеки
как и пресловутая демократия,нет ее,есть показуха для обывателя и общества в целом,а миром и странами управляет капиталл,даже россиией,которая во многом именно централизованной выбранной народом напрямую властью (при всех издержках) мешает ей или им
Слава Америке! Билл ес Чикаго.
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hi! Я немьножько писял руськи язик, но хараше имепь руський народ понимать. Я не понималь пачему пасол г. Андонов бежаль из Америка безь штанов. И пачему Байден дерет Пютина, как у вас гаварят Сидорова каза, ведь у га-на Путина нет рога и шерсть, а есть лисий пустой башка. Я ес фермер, имель $500 тыс, имель домахазяйку рюськую Наташу и имель руський батряк Ваня - 5 шт. Бальшой вам мой толстый привет в паганый вашь рюський рот. Билл - всех ебилл
Гость176416
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Плешивого самого Гаага ждёт за преступления.
Гость177362
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если путин подаст на байдена в суд он встанет с ним на один уровень поэтому как человек умный он этого делать не будет
Гость177327
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Интересно...почему бы ВВП.не подать на этого ДЕМЕНТИКА. в суд...??
Гость162393
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Не ровня, уровень разный. И даже за стариком Байдачном стоят те кто им рулит. Они вести диалог с Путиным не будут. Путин же не ведёт диалогов с вождем племени в Сомали ?
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