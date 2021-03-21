Ряд граждан США не верят в способность политика достойно провести дискуссию с российским коллегой

Резкие выпады президента Штатов Джо Байдена в адрес лидера РФ Владимира Путина до сих пор обсуждают в двух странах. Наряду с политиками и дипломатами свое мнение выразили и рядовые граждане. СМИ опубликовали комментарии американцев о главе США после его беспрецедентных высказываний о Путине. Часть зрителей телеканала Fox News весьма скептически высказались о способности Байдена с честью выдержать разговор с нашим президентом.



“Байден Путину не ровня! Путин бы протер им пол! (...)”,

– категорично заявил один из комментаторов.

Другой назвал Байдена “немощным старикашкой” и добавил, что поведение президента позорит США. По мнению пользователя, над Байденом смеются все мировые лидеры.

Комментаторы также отметили, что не удивлены уклончивым ответом Белого дома на приглашение Путина к публичному разговору.

Напомним, президент РФ отреагировал на высказывания американского коллеги. В четверг, 18 марта, Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире. Также политик пожелал новому главе США здоровья. В Белом доме на предложение пока не дали однозначного ответа – пресс-секретарь Байдена Джен Псаки лишь сообщила, что тот “очень занят”.

Тем временем президент Штатов дал публике новый повод для насмешек, споткнувшись на трапе самолета. Пользователи Сети тут же начали создавать новые мемы с Байденом.