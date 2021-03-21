Российский министр на весь мир прославился своим чувством юмора

Сегодня главе внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову исполняется 71 год. Помимо колоссальных достижений в сфере внешней политики, министр также запомнился всем игрокам международной арены, как очень эрудированный и острый на язык собеседник.



Уборная для президента Незалежной

Однажды бывший тогда украинским лидером Петр Порошенко оконфузился на Ассамблее ООН. Пытаясь сбежать от российского журналиста Евгения Попова, он заскочил в одно из помещений. Тогда там проводил переговоры Сергей Лавров. Порошенко быстро выскочил из комнаты, а глава нашего МИД потом пошутил:

"Наверное, с туалетом перепутал".

Пальто британского премьера

Однажды во время пресс-конференции в российском внешнеполитическом ведомстве премьер-министр Британии Борис Джонсон пошутил на вопрос журналистов о том, воспользовался ли он рекомендациями приятелей по правилам поведения в Москве: они советовали не брать с собой телефон и отказаться от распития водки.

Джонсон с юмором отметил, что очень доверяет своему коллеге Лаврову, и именно поэтому передал тому на хранение свое пальто и ценные вещи.

На это находчивый глава МИД РФ молниеносно ответил, что со всей уверенностью может заявить: в карманах Джонсона ничего не было. Борис тут же с деланным негодованием уточнил, неужели министр уже обыскал его карманы?..

Главная задача – вмешиваться в чужие дела

США, а вслед за ними и многие европейские государства постоянно обвиняют Россию во вмешательствах во внутренние дела суверенных государств. Эти безосновательные обвинения уже настолько приелись, что вызывают только смех. Однажды Лавров остроумно пошутил на эту тему. На Генассамблее ООН 2018 года у него спросили, не планирует ли Москва переманить обездоленных фермеров, которые лишились земли из-за перераспределения территорий в Южной Африке. На это Лавров без тени улыбки ответил:

"Мы сейчас заняты вмешательством в выборы в Каталонии. Времени нет".

К слову, буквально на днях Сергей Лавров остроумно заклеймил дипломатию Запада. Глава МИД РФ назвал ее "фейковой и фриковой".