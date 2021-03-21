Туалет для Порошенко и пальто Джонсона: лучшие остроты Лаврова

Туалет для Порошенко и пальто Джонсона: лучшие остроты Лаврова
Сергей Лавров. Фото: flickr.com/photos/mfarussia/www.globallookpress.com
Российский министр на весь мир прославился своим чувством юмора

Сегодня главе внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову исполняется 71 год. Помимо колоссальных достижений в сфере внешней политики, министр также запомнился всем игрокам международной арены, как очень эрудированный и острый на язык собеседник.

Уборная для президента Незалежной

Однажды бывший тогда украинским лидером Петр Порошенко оконфузился на Ассамблее ООН. Пытаясь сбежать от российского журналиста Евгения Попова, он заскочил в одно из помещений. Тогда там проводил переговоры Сергей Лавров. Порошенко быстро выскочил из комнаты, а глава нашего МИД потом пошутил:

"Наверное, с туалетом перепутал".

Пальто британского премьера 

Однажды во время пресс-конференции в российском внешнеполитическом ведомстве премьер-министр Британии Борис Джонсон пошутил на вопрос журналистов о том, воспользовался ли он рекомендациями приятелей по правилам поведения в Москве: они советовали не брать с собой телефон и отказаться от распития водки.

Джонсон с юмором отметил, что очень доверяет своему коллеге Лаврову, и именно поэтому передал тому на хранение свое пальто и ценные вещи.

На это находчивый глава МИД РФ молниеносно ответил, что со всей уверенностью может заявить: в карманах Джонсона ничего не было. Борис тут же с деланным негодованием уточнил, неужели министр уже обыскал его карманы?..

Главная задача – вмешиваться в чужие дела

США, а вслед за ними и многие европейские государства постоянно обвиняют Россию во вмешательствах во внутренние дела суверенных государств. Эти безосновательные обвинения уже настолько приелись, что вызывают только смех. Однажды Лавров остроумно пошутил на эту тему.  На Генассамблее ООН 2018 года у него спросили, не планирует ли Москва переманить обездоленных фермеров, которые лишились земли из-за перераспределения территорий в Южной Африке. На это Лавров без тени улыбки ответил:

"Мы сейчас заняты вмешательством в выборы в Каталонии. Времени нет".

К слову, буквально на днях Сергей Лавров остроумно заклеймил дипломатию Запада. Глава МИД РФ назвал ее "фейковой и фриковой".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

крым наш
Пожаловаться Ответить
на первом месте-----ДБЛ БЛД !!!
1
новости партнеров
По теме

В России оценили извинения американцев за Байдена

Простые граждане США оказались недовольный действиями своего президента

Америка собралась победить "наглую" Россию в Арктике - СМИ

Пентагон придумал стратегический план по созданию базы у Аляски, для чего нужно создать условия для жизни в регионе солдат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей