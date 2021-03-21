Видео с Байденом, которого “сносит” ветром на трапе, вероятно, еще долго не забудется

Возглавлявший при Дональде Трампе национальную разведку США Ричард Гренелл по ошибке “стал” новым президентом и не удержался от шуток на эту тему. В своем Инстаграм он рассказал, что из-за обновлений Гугл и Википедии в Америке "сменился" президент. Теперь в списке после Джо Байдена значится Гренелл.



Бывший глава нацразведки посмеялся, отметив, что еще даже не наступило 1 апреля. И не удержался, чтобы публично не подколоть действующего главу Штатов, который на днях снова дал повод для шуток, споткнувшись несколько раз на трапе самолета. Несмотря на оправдания Белого дома, что причиной конфуза был сильный ветер, в Сети над Байденом потешаются и постят мемы. Гренелл же в комментарии к скриншоту пообещал “уверенно идти по лестнице вверх”, раз уж его “назначили” новым президентом.

Ранее свое мнение о Байдене озвучили рядовые американцы. Комментарии опубликовали СМИ. На фоне скандальных высказываний о лидере РФ Владимире Путине граждане США назвали поведение собственного президента позорным и усомнились, что он достойно выдержит публичный диалог с российским коллегой.