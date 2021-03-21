Несколько лайфхаков позволят продлить свежесть еды

Не все хозяйки знают об особых хитростях, которые помогают увеличить срок годности продуктов питания при хранении в холодильнике. Например, некоторые овощи нельзя класть вместе.



Яйца

Для того чтобы как можно дольше сохранить яйца свежими, их нужно поставить в специальные отсеки под яйца заостренной стороной вниз. Для хозяек, которые любят затариваться продуктами впрок, этот лайфхак будет весьма полезен. Кстати, проверить свежесть яиц можно, положив их в воду. Годные яйца пойдут ко дну, а испорченные не утонут.

Овощи и фрукты

Хранить свежие томаты и огурцы рядом – плохая идея. Помидоры выделяют особый газ, который пагубно влияет на огурчики – под его воздействием они быстрее портятся. Такое же правило касается яблок. Их хранение с другими фруктами приведет к быстрой порче последних.

Кстати, подвядшую морковку и редис можно взбодрить, немного подержав их в холодной воде.

Сыр

Продлить срок хранения сыра можно с помощью простой хитрости. Для этого рядом с ним нужно разместить небольшой кусок сахара, он впитает лишнюю влагу и продлит жизнь сыра.

Как устранить неприятные запахи

Для того чтобы справиться с нежелательными ароматами, в холодильник нужно положить порезанные кубиками лук или картофель. Пищевая сода тоже может помочь нейтрализовать неприятный запахи.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, как хранить грецкий орехи. Питательный продукт можно держать дома до двух лет.