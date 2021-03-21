С Шойгу в тайгу: как Путин проводит выходные - видео

С Шойгу в тайгу: как Путин проводит выходные - видео
Владимир Путин. Фото: pixabay.com
Президент позволил себе краткий отдых в окружении природы

Владимир Путин уехал из Москвы в Сибирь. Компанию главе РФ составил министр обороны Сергей Шойгу, сообщают СМИ. Президент отдыхает в окружении природы – гуляет пешком, катается на вездеходе. Кроме того, глава военного ведомства показал Путину свою мастерскую. Оказалось, что у Шойгу интересное хобби – он делает разные поделки из дерева. Об этом пишет РИА Новости.

Первые видеокадры с отдыха президента в тайге уже появились в Сети – их публикует телеграм-канал “Пул N3”. На одном из видео Путин любуется красотами Сибири, стоя на подвесном деревянном мостике, на другом -  сам садится за руль вездехода.

Ранее американцы сравнили Путина с Байденом. После оскорбительных высказываний последнего в адрес российского лидера главу США осыпали насмешками.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость177562
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Как можно сравнивать путина с кем либо, Чикатило, Гитлер и прочие это всё как говорится редкостные твари, зачем сравнивать.
Ссылка в Сибири
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Да уж... Безответственное выполнение служебных обязанностей заведующим рассейской газозаправкой Путиным и атаманом челдонских вояк Шойгу.
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