Президент позволил себе краткий отдых в окружении природы

Владимир Путин уехал из Москвы в Сибирь. Компанию главе РФ составил министр обороны Сергей Шойгу, сообщают СМИ. Президент отдыхает в окружении природы – гуляет пешком, катается на вездеходе. Кроме того, глава военного ведомства показал Путину свою мастерскую. Оказалось, что у Шойгу интересное хобби – он делает разные поделки из дерева. Об этом пишет РИА Новости.

Первые видеокадры с отдыха президента в тайге уже появились в Сети – их публикует телеграм-канал “Пул N3”. На одном из видео Путин любуется красотами Сибири, стоя на подвесном деревянном мостике, на другом - сам садится за руль вездехода.

Ранее американцы сравнили Путина с Байденом. После оскорбительных высказываний последнего в адрес российского лидера главу США осыпали насмешками.