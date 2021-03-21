Если вовремя устранить проблему, растения можно успешно реанимировать

Для того, чтобы вырастить хороший и качественный урожай, необходимо учитывать множество параметров. У каждого дачника есть свои секреты, однако ключевые правила все-таки лучше соблюдать, иначе о вкусных и здоровых плодах можно забыть.

Грунт

От качества земли во многом зависит будущий урожай и здоровье рассады. Необходимо, чтобы она была рыхлой и плодородной, а уровень кислотности должен быть в рамках 6,5-7 единиц. Если этот показатель будет превышен, тогда рассада может начать гнить.

Для того, чтобы снизить уровень pH, можно добавить разрыхлитель, например, опилки или песок.

Если хотите избавиться от бактерий и вредителей, тогда можно полить землю кипятком, затем прокалить в микроволновке. Для обработки также можно использовать специальные препараты на основе, например, триходермы. Это повысит устойчивость растений к болезням.

Посев

Сеять семена нужно тоже правильно. Если посеять больше семян, чем нужно, посевы, как правило, потом приходится загущать. Это плохо сказывается на здоровье растений, поскольку рассада не получает достаточно света.

Для томатов, например, оптимальное расстояние между семенами – 4 сантиметра, для перца – 5 сантиметров.

Переувлажнение

Если рассада получает больше влаги, чем нужно, это становится причиной большого количества заболеваний. Также не стоит поливать рассаду холодной водой.

Пикировка

Чтобы не травмировать растения, не забывайте вовремя пикировать рассаду. Если этого не делать, тогда пересадка может травмировать растения.

Также не забывайте удобрять рассаду, совмещая подкормку с поливом.

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