"Испанский стыд": Собчак прокомментировала видео с Лукашенко

"Испанский стыд": Собчак прокомментировала видео с Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светская львица не смогла пройти мимо кадров с поклонниками Батьки

Ксения Собчак не упускает возможности высказать свое мнение по поводу всего происходящего на международной арене. В этот раз она решила пустить шпильку в адрес белорусского президента Александра Лукашенко. 

На своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак разместила видеоролик, на котором восторженная толпа фанатов встречает Батьку.

"Смотришь и прямо какой-то испанский стыд", – язвительно подписала кадры светская львица.

На видео преданные поклонники встречают Лукашенко в период проведения хоккейного матча. Президент страны предстает перед народом в полной экипировке.

Люди бросаются к своему лидеру с ликующими возгласами. Двум женщинам даже повезло пасть в объятия Батьки.

"Мы очень вас любим! Вы самый лучший!" – кричат счастливые белоруски.

Другие воспользовались возможностью и передали президенту памятный подарок – флаг с изображением самого Лукашенко.  Собчак осталась недовольна происходящим.

Кстати, в Белоруссии и во всем мире активно обсуждают, кто займет высокий пост после ухода Батьки. Недавно Лукашенко озвучил, кого видит в числе своих возможных преемников.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

вануальный лекс
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какая на "львица"???? Это чучело лошади в областном музее таксодермии
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