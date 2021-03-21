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Ксения Собчак не упускает возможности высказать свое мнение по поводу всего
происходящего на международной арене. В этот раз она решила пустить шпильку в
адрес белорусского президента Александра Лукашенко.
На своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак разместила видеоролик, на котором восторженная толпа фанатов встречает Батьку.
"Смотришь и прямо какой-то испанский стыд", – язвительно подписала кадры светская львица.
На видео преданные поклонники встречают Лукашенко в период проведения хоккейного матча. Президент страны предстает перед народом в полной экипировке.
Люди бросаются к своему лидеру с ликующими возгласами. Двум женщинам даже повезло пасть в объятия Батьки.
"Мы очень вас любим! Вы самый лучший!" – кричат счастливые белоруски.
Другие воспользовались возможностью и передали президенту памятный подарок – флаг с изображением самого Лукашенко. Собчак осталась недовольна происходящим.
Кстати, в Белоруссии и во всем мире активно обсуждают, кто займет высокий пост после ухода Батьки. Недавно Лукашенко озвучил, кого видит в числе своих возможных преемников.
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