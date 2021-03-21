Президент прокатился по тайге на машине, встречавшейся в войсках НАТО

Журналисты выяснили подробности о вездеходе, на котором президент РФ Владимир Путин катался по тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Выяснилось, что это шведский вездеход Hagglunds BV-206 "Лось", который сняли с вооружения в конце девяностых.

"...и в войсках НАТО он тоже встречался. Тогда их было проще ввозить в Россию",

– приводит слова специалистов издание "Подъем".

Как сообщили в альянсе компаний "Восток-Запад", который собирает такие снегоболотоходы, цена реновационной модели начинается от 4,8 миллионов рублей.

Кадры с отдыха Путина в Сибири появились сегодня. Президент провел выходной в тайге вместе с Шойгу, гулял, катался на вездеходе и посетил мастерскую министра.