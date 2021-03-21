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Журналисты выяснили подробности о вездеходе, на котором президент РФ Владимир Путин катался по тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
Выяснилось, что это шведский вездеход Hagglunds BV-206 "Лось", который сняли с вооружения в конце девяностых.
"...и в войсках НАТО он тоже встречался. Тогда их было проще ввозить в Россию",
– приводит слова специалистов издание "Подъем".
Как сообщили в альянсе компаний "Восток-Запад", который собирает такие снегоболотоходы, цена реновационной модели начинается от 4,8 миллионов рублей.
Кадры с отдыха Путина в Сибири появились сегодня. Президент провел выходной в тайге вместе с Шойгу, гулял, катался на вездеходе и посетил мастерскую министра.
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