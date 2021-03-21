Сколько стоит вездеход как у Путина: журналисты раскрыли детали

Сколько стоит вездеход как у Путина: журналисты раскрыли детали
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент прокатился по тайге на машине, встречавшейся в войсках НАТО

Журналисты выяснили подробности о вездеходе, на котором президент РФ Владимир Путин катался по тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Выяснилось, что это шведский вездеход Hagglunds BV-206 "Лось", который сняли с вооружения в конце девяностых. 

"...и в войсках НАТО он тоже встречался. Тогда их было проще ввозить в Россию",

приводит слова специалистов издание "Подъем".  

Как сообщили в альянсе компаний "Восток-Запад", который собирает такие снегоболотоходы, цена реновационной модели начинается от 4,8 миллионов рублей. 

Кадры с отдыха Путина в Сибири появились сегодня. Президент провел выходной в тайге вместе с Шойгу, гулял, катался на вездеходе и посетил мастерскую министра.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость
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Игорь ты по ходу ган*дон овальный в шальварах укропных, сымай штаны, пасть открой, е*ать тебя будем петушок! Двухстволка- марамойка.
Гость173794
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игорь
лучше бы писали про пенсии которые у всех он отнял)
люди будут тогда счасливо жить в обществе когда не будут знать как зовут президента этого общества
Ступай в свою 404 дупу и спроси у Зе как пенсионерам прожить на пенсию в 1300 ваших вонючих фантиков, дристло шароварное.
игорь
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лучше бы писали про пенсии которые у всех он отнял)
люди будут тогда счасливо жить в обществе когда не будут знать как зовут президента этого общества
гость
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Да не у президента он, долбо*бы, на *уй ему личный вездеход? Пишите правильно у*бки. КГ/АМ.
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