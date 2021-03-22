Минус 3 миллиарда из бюджета: Белозерцева подозревают еще и в растрате – СМИ

Минус 3 миллиарда из бюджета: Белозерцева подозревают еще и в растрате – СМИ
Иван Белозерцев. Фото: commons.wikimedia.org/Kremlin.ru (CC BY 4.0)
Меру пресечения пензенскому губернатору объявят в суде Москвы

Главу Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного накануне по подозрению в коррупции, могут обвинить еще и в злоупотреблениях, в результате которых бюджет региона лишился 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил источник в Следственном комитете России.

По его словам, Счетная палата проверила финансовые документы области с 2015 г., когда Белозерцев там стал губернатором. В госучреждениях уже обнаружены нарушения на 2,9 млрд рублей.

"Фонд капремонта уличен в излишних тратах – 69 млн руб. на ремонт исправных лифтов, которые не были признаны аварийными", -

пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. На 25 млрд руб. была завышена смета ремонта дорог в 2017 году. Выявлены и другие нарушения при госзакупках, причем начиная со стадии их планирования.

На основе этих фактов Белозерцеву могут быть предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности, что привело к растрате бюджета.

Белозерцева задержали в воскресенье, 21 марта, в Пензе. Во время обыска у него обнаружили коллекцию дорогостоящих часов и 500 млн рублей наличными в разной валюте. Следствие подозревает, что губернатор получил это в качестве взятки от главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля.

Губернатор доставлен в Москву, где Басманный суд должен в понедельник, 22 марта, избрать ему меру пресечения. Борис Шпигель также задержан.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость162393
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Патриотично и духовно скиздил 3 млрд ! Вся суть вставших с колен россиян.
Гость178942
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Воровать будут до тех пор, пока не введут конфискацию. Не боятся они 3 - 5 лет заключения! Зато потом жизнь опять будет в шоколаде. Бизнесом займутся или за рубеж свалят, а может быть опять к кормушке государственной подпустят.
Гость162462
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Гость162393
Типичные новости типичной путинской раши
И не говори, хохлик! Можно подумать в твоём бантустане чинуши не воруют! Воруют, да ещё как ! А если нет- то значит всё попёрли! Привился Астро-Зенекой? Не перекорёжило??
Гость162393
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Типичные новости типичной путинской раши
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