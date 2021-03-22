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Главным событием апреля станет Великий пост, который начался 15 марта. Он завершится 1 мая.
Обо всех церковных праздниках во втором месяце весны – в обзоре "Утро.ру". Два из них великие – Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное Вокресенье, или Вход Господень в Иерусалима. Также есть дни особого поминовения умерших и Сплошные седмицы.
1 апреля
Христиане чтут Иннокентия Комельского Вологодского, мученицу Дарию и праведную Софию.
2 апреля
Церковь поминает святых Иоанна и Сергия.
3 апреля
Это будет суббота Третьей седмицы Великого поста. Православные молятся Серафиму Вырицкому.
4 апреля
Начинается Крестопоклонная неделя. Верующие отмечают день Изборской иконы Божией матери и почитают святого Василия.
5 апреля
Христиане поминают игумена Киево-Печерского Никона.
6 апреля
Церковь особо чтит Захария Печерского, а также Казанских Стефана и Петра.
7 апреля
Для православных это великий праздник. Они отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы и поминают патриарха Московского и всея Руси Тихона.
8 апреля
Церковь служит Собор архангела Гавриила.
9 апреля
Христиане чтут мученицу Матрону.
10 апреля
Это суббота Третьей седмицы Великого поста и Родительская суббота, когда поминают умерших родных. Кроме того, почитают Евстратия Печерского.
11 апреля
День – памяти святых Марка и Кирилла. Начало Пятой седмицы Великого поста.
12 апреля
Церковь поминает епископа Иркутского Софрония.
13 апреля
Православные почитают митрополита Московского Иннокентия, а также митрополита Московского и всея Руси Иону.
14 апреля
Христиане отмечают день чудотворца Владимирского Евфимия, а также канонарха Печерского и Суздальского чудотворца Геронтия.
15 апреля
День – Тита преподобного, чудотворца.
16 апреля
В церквях проводят службу в честь исповедника Никиты.
17 апреля
Это день иконы Божией матери "Геронтисса".
18 апреля
Начинается Шестая седмица Великого поста. Поминают святых Феодула и Агафопода.
19 апреля
Православные чтут архиeпископа Моравского Мефодия, который был первым учителем славян.
20 апреля
Это день Византийской иконы Божиeй Матери. Вспоминают митрополита Георгия Митиленского и архимандрита Даниила Переяславского.
21 апреля
Христиане почитают апостолов из 70.
22 апреля
Церковь чтит Евпсихия, мученика.
23 апреля
Православный мир отмечает день Максима, Александра, Феодора и еще 37 мучеников.
24 апреля
Это так называемая Лазарева суббота. Поминают епископа Тверского Варсонофия, двух Иаковов и Антипу.
25 апреля
Большой христианский праздник – Вербное воскресенье.
26 апреля
Первый день Страстной седмицы, Великий понедельник.
27 апреля
День Виленской иконы Божиeй Матери. Также верующие отдают дань памяти мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию.
28 апреля
Церковь поминает Аристарха, Пудa и Трофима – апостолов из 70.
29 апреля
Чистый четверг. Отмечается день Ильинско-Черниговской и Тамбовскoй икон Божией Матери.
30 апреля
Это будет Страстная пятница. Христиане поминают игумена Соловецкого Зосиму.
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