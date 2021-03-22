Церковные праздники в апреле 2021 года

Церковные праздники в апреле 2021 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во втором весеннем месяце православные отмечают два великих праздника

Главным событием апреля станет Великий пост, который начался 15 марта. Он завершится 1 мая.

Обо всех церковных праздниках во втором месяце весны – в обзоре "Утро.ру". Два из них великие – Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное Вокресенье, или Вход Господень в Иерусалима. Также есть дни особого поминовения умерших и Сплошные седмицы.

1 апреля

Христиане чтут Иннокентия Комельского Вологодского, мученицу Дарию и праведную Софию.

2 апреля

Церковь поминает святых Иоанна и Сергия.

3 апреля

Это будет суббота Третьей седмицы Великого поста. Православные молятся Серафиму Вырицкому.

4 апреля

Начинается Крестопоклонная неделя. Верующие отмечают день Изборской иконы Божией матери и почитают святого Василия.

5 апреля

Христиане поминают игумена Киево-Печерского Никона.

6 апреля

Церковь особо чтит Захария Печерского, а также Казанских Стефана и Петра.

7 апреля

Для православных это великий праздник. Они отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы и поминают патриарха Московского и всея Руси Тихона.

8 апреля

Церковь служит Собор архангела Гавриила.

9 апреля

Христиане чтут мученицу Матрону.

10 апреля

Это суббота Третьей седмицы Великого поста и Родительская суббота, когда поминают умерших родных. Кроме того, почитают Евстратия Печерского.

11 апреля

День – памяти святых Марка и Кирилла. Начало Пятой седмицы Великого поста.

12 апреля

Церковь поминает епископа Иркутского Софрония.

13 апреля

Православные почитают митрополита Московского Иннокентия, а также митрополита Московского и всея Руси Иону.

14 апреля

Христиане отмечают день чудотворца Владимирского Евфимия, а также канонарха Печерского и Суздальского чудотворца Геронтия.

15 апреля

День – Тита преподобного, чудотворца.

16 апреля

В церквях проводят службу в честь исповедника Никиты.

17 апреля

Это день иконы Божией матери "Геронтисса". 

18 апреля

Начинается Шестая седмица Великого поста. Поминают святых Феодула и Агафопода.

19 апреля

Православные чтут архиeпископа Моравского Мефодия, который был первым учителем славян. 

20 апреля

Это день Византийской иконы Божиeй Матери. Вспоминают митрополита Георгия Митиленского и архимандрита Даниила Переяславского.

21 апреля

Христиане почитают апостолов из 70.

22 апреля

Церковь чтит Евпсихия, мученика.

23 апреля

Православный мир отмечает день Максима, Александра, Феодора и еще 37 мучеников.

24 апреля

Это так называемая Лазарева суббота. Поминают епископа Тверского Варсонофия, двух Иаковов и Антипу.

25 апреля

Большой христианский праздник – Вербное воскресенье. 

26 апреля

Первый день Страстной седмицы, Великий понедельник.

27 апреля

День Виленской иконы Божиeй Матери. Также верующие отдают дань памяти мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию.

28 апреля

Церковь поминает Аристарха, Пудa и Трофима – апостолов из 70.

29 апреля

Чистый четверг. Отмечается день Ильинско-Черниговской и Тамбовскoй икон Божией Матери.

30 апреля

Это будет Страстная пятница. Христиане поминают игумена Соловецкого Зосиму. 

Ранее "Утро.ру" писало, что нельзя делать в Родительские субботы. Таких дней в 2021 году осталось семь.

Полина ДОРОЖКИНА

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