Жители северо-востока города получат ухоженный парк для прогулок на природе

В Москве приступают к благоустройству территории вокруг главного притока Яузы – реки Чермянка. После реализации проекта жители столицы получат еще одно место единения с природой в черте города.

Яуза – это главная водная артерия на северо-востоке Москвы. Часть ее поймы уже приведена в порядок, но часть пока представляет собой печальное зрелище – это захламленная болотистая территория, где даже в хорошую погоду невозможно гулять. Однако скоро все изменится.

"Этой весной мы планируем возобновить работу по благоустройству парков, скверов, улиц и площадей, которая была приостановлена из-за пандемии. В числе крупных проектов, весь прошлый год простоявших на паузе, – создание Парка Яуза на северо-востоке Москвы",

– сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Так, на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева в 2021 г. появятся прогулочные маршруты с удобными спусками к воде. Там организуют детские площадки и велосипедные дорожки, обустроят спортивную зону с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком, тренажерами. На стадионе "Отрада" сделают поле с подогревом.

На территории парка поставят сцену под навесом с лавочками для зрителей. Летними вечерами там будут устраивать кинопоказы.

Сухие деревья и кусты уберут и высадят новые, разобьют цветники и газоны. Для птиц поставят кормушки и скворечники.

На втором участке парка вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова появится интерактивная площадка, посвященная изучению профессий будущего в сфере экологии.

Вдоль реки Чермянка устроят экотропу на сваях, которая будет удобна не только для прогулок, но и в чисто практических целях – благодаря переходам через реку этим путем будет быстрее добираться между Отрадным и Южным Медведковым.

По берегам также устроят детские площадки для ребят разного возраста, создадут место для отработки трюков на велосипедах.

В 2022-2023 г.г. благоустройство поймы реки Яуза продолжится. По плану, единая зеленая зона растянется более чем на 16 км от МКАД до Ростокинского акведука.

Благоустройство набережных и прибрежных территорий активно ведется в Москве с 2011 года. За это время, в частности, обновлены Москворецкая, Лужнецкая и Пресненская. В 2021 г. работы будут продолжены. Одним из самых крупных проектов этого года станет реконструкция острова Балчуг.