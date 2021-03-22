На Украине заметили признаки готовящейся атаки России со стороны Белоруссии

Военные учения двух стран сочли подозрительными

Россия может напасть на Незалежную со стороны Белоруссии. Об этом, по мнению бывшего украинского посла в Минске Романа Бессмертного, свидетельствует военное сотрудничество РФ и РБ.

Так, по словам экс-посла, Генштабы двух стран тесно взаимодействуют. Министерства обороны России и Белоруссии заключили соглашения о взаимном применении армий. Для отработки взаимодействия ежегодно проводятся двусторонние военные учения, привел доказательство своих слов Бессмертный в эфире "Эспрессо.TV".

Кроме того, территория Белоруссии постепенно накачивается российскими военными. Во-первых, часть остается после различных учений и парадов. Во-вторых, в РБ открываются базы вооруженных сил РФ – две уже действуют, строится еще одна, передает слова Бессмертного Общественная служба новостей.

По мнению экс-посла, белорусские Вооруженные силы нужно рассматривать как часть российской армии, потому что президент республики Александр Лукашенко является "сателлитом Кремля".

Ранее американский эксперт заявил, что Украина может стать местом столкновения России и НАТО. При этом другой эксперт из Вашингтона сообщил, что Москва готовит атаку сразу на три государства, которые выпали из зоны ее влияния – Грузию, Молдавию и Украину.

В то же время российские инициативы, которые могли бы снять эти опасения, Запад игнорирует.

Подробности о новых совместных планах оборонных ведомств России и Белоруссии стали известны на прошлой неделе.