В США разоблачили план Тегерана устроить теракт в Вашингтоне

По данным АНБ, смертников хотели отправить к военной базе в столице Соединенных Штатов

Власти Ирана планировали отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани атакой на руководство американской армии. Об этом со ссылкой на источник в раздевательном ведомстве сообщает Associated Press.

По данным Агентства национальной безопасности (АНБ), Тегеран хотел устроить атаку в духе нападения на американский эсминец USS Cole в 2000 году. Тогда к кораблю ВМФ США, находящемуся в йеменском порту Аден, подошла начиненная взрывчаткой лодка. В результате атаки погибли 17 военных моряков США.

По сведениям АНБ, в этот раз атаковать планировалось американскую военную базу Форт Макнейр, расположенную в Вашингтоне. Именно туда, кстати, переправляли конгрессменов во время устроенных сторонниками Дональда Трампа беспорядков в Капитолии в начале января 2021 года.

В Форте Макнейр расположена также резиденция замначальника штаба армии США Джозефа Марина – его, по данным разведки, члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана хотели ликвидировать.

Ранее разведка США обвинила Тегеран во вмешательстве в американские выборы – 2020. Дескать, иранцы предпринимали усилия, чтобы помешать победе Трампа. в Тегеране назвали эти обвинения "чушью".

Генерал КСИР Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела США 3 января 2020 года. Тогда эксперты заявляли, что Трамп поставил мир перед угрозой третьей мировой войны. Но Иран ограничился атакой на американские базы в Ираке, чем многие приверженцы погибшего генерала остались недовольны.