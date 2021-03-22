Придерживаясь необходимых правил, получить хороший урожай томатов не сложно

У многих огородников рассада помидоров уже посеяна и даже проросла. Теперь важно правильно ухаживать за нею, чтобы к моменту переноса в открытый грунт растения были крепкими и здоровыми.

Если выполнить несколько важных требований, то урожай томатов наверняка порадует. Причем не только количеством овощей, но и качеством.

Как правильно ухаживать за рассадой помидоров: что нужно

Итак, посев прошел, тара с семенами, опущенными в грунт, стоит близко к свету и прохладе. Подождав, когда появятся первые росточки, надо крайне осторожно провести окучивание и полить сеянцы теплой, отстоянной самое малое 24 часа водой по бороздкам у краев круглых емкостей или по периметру квадратных.

Затем нужно это делать так, чтобы влага доставала до нижних корешков рассады. Еще следует регулярно рыхлить почву. Кроме того, надо убрать лишние – слабые – ростки, если такие показались рядом с крепким сеянцем. И важно подсыпать грунт, когда кустики начинают вытягиваться.

Если жарко, желательно постоянно наблюдать за лучами солнца. Нельзя допускать их прямого попадания на всходы. Если это происходит, рассаду сразу необходимо поместить в тень.

Что нельзя делать при уходе за рассадой томатов

Запрещено держать сеянцы там, где холодно. Им будет плохо – на это укажет синевато-фиолетовый оттенок нижней стороны листиков. Из-за дискомфорта может остановиться рост, а то и вовсе рассада погибнет.

Срочно нужно перенести растения в теплое место. И после этого следить за температурой в помещении, где они находятся.

Ранее стало известно, как вырастить рассаду помидоров без пикировки. Много сил и времени на это не понадобится, да и сеянцы будут отличные.

