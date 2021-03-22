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У многих огородников рассада помидоров уже посеяна и даже проросла. Теперь важно правильно ухаживать за нею, чтобы к моменту переноса в открытый грунт растения были крепкими и здоровыми.
Если выполнить несколько важных требований, то урожай томатов наверняка порадует. Причем не только количеством овощей, но и качеством.
Как правильно ухаживать за рассадой помидоров: что нужно
Итак, посев прошел, тара с семенами, опущенными в грунт, стоит близко к свету и прохладе. Подождав, когда появятся первые росточки, надо крайне осторожно провести окучивание и полить сеянцы теплой, отстоянной самое малое 24 часа водой по бороздкам у краев круглых емкостей или по периметру квадратных.
Затем нужно это делать так, чтобы влага доставала до нижних корешков рассады. Еще следует регулярно рыхлить почву. Кроме того, надо убрать лишние – слабые – ростки, если такие показались рядом с крепким сеянцем. И важно подсыпать грунт, когда кустики начинают вытягиваться.
Если жарко, желательно постоянно наблюдать за лучами солнца. Нельзя допускать их прямого попадания на всходы. Если это происходит, рассаду сразу необходимо поместить в тень.
Что нельзя делать при уходе за рассадой томатов
Запрещено держать сеянцы там, где холодно. Им будет плохо – на это укажет синевато-фиолетовый оттенок нижней стороны листиков. Из-за дискомфорта может остановиться рост, а то и вовсе рассада погибнет.
Срочно нужно перенести растения в теплое место. И после этого следить за температурой в помещении, где они находятся.
Ранее стало известно,
как вырастить рассаду помидоров без пикировки. Много сил и времени на это не понадобится, да и сеянцы будут отличные.
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