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Правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена скрывают от американцев. Об этом заявил конгрессмен от Техаса, бывший военный врач Ронни Джексон, исполнявший обязанности личного врача американских лидеров с 2013 по 2018 годы.
Комментируя видеокадры, на которых Байден трижды спотыкается на трапе самолета, Джонсон отмечает, что это явный сигнал о проблемах с главой государства.
"Я работал врачом в Белом доме при ТРЕХ президентах. Я видел, какая физическая и моральная форма нужна, чтобы исполнять эти обязанности. Я могу сказать вам прямо сейчас, что то, как Байден скрывается от публики, - это красный сигнальный флаг. Что-то не так!"
– написал в "Твиттере" Джексон, который сейчас является членом Палаты представителей Конгресса США.
I served as White House physician under THREE Presidents. I’ve seen what it takes physically AND mentally to do the job. I can tell you right now that the way Biden is hiding from the public is a MAJOR red flag. Something’s not right!— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) March 21, 2021
Кадры с падением 78-летнего Байдена на трапе появились 19 марта. В его пресс-службе заверили, что с президентом все в порядке – с ног его сбил порыв ветра, но этим объяснениям не очень-то поверили. Тем более что подозрения в нездоровье главы США появились еще раньше: журналисты не раз отмечали, как Байден путается в словах. При этом в Вашингтоне обвиняют Москву в попытках дискредитировать Байдена.
Ранее в американских СМИ появились публикации о грядущей рокировке в Белом доме: дескать, в кресло президента демократы с самого начала намеревались посадить вице-президента Камалу Харрис. Американцев весьма встревожили эти сообщения. Однако теперь делать нечего: в том, что Байден не останется во главе США до конца положенного срока, уверены даже его сторонники.
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