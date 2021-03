Правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена скрывают от американцев. Об этом заявил конгрессмен от Техаса, бывший военный врач Ронни Джексон, исполнявший обязанности личного врача американских лидеров с 2013 по 2018 годы.

Комментируя видеокадры, на которых Байден трижды спотыкается на трапе самолета, Джонсон отмечает, что это явный сигнал о проблемах с главой государства.

"Я работал врачом в Белом доме при ТРЕХ президентах. Я видел, какая физическая и моральная форма нужна, чтобы исполнять эти обязанности. Я могу сказать вам прямо сейчас, что то, как Байден скрывается от публики, - это красный сигнальный флаг. Что-то не так!"

– написал в "Твиттере" Джексон, который сейчас является членом Палаты представителей Конгресса США.

